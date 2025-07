"Были в хорошем настроении": Кети Пэрри и Джастина Трюдо заподозрили в романе

Вы узнаете:

Известная певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо поужинали вместе в ресторане, после чего пошли слухи о их романе.

Как сообщает The New York Times, певица и политик выбрали элитный ресторан морской кухни в Монреале Le Violon. В Сети уже предположили, что Кэти и Джастин состоят в отношениях.

В ресторане отметили, что столик был забронирован преждевременно, но персонал не знал для кого.

"Мы не можем точно сказать, что это было свидание, но они были в хорошем настроении", - сообщили в заведении.

Смотрите видео, как встретились Перри и Трюдо:

О происшедшем сообщил сайт TMZ, оказывается, Пэрри и Трюдо прогулялись перед ужином, а потом выпили в баре, но перед тем, как покинуть ресторан они зашли на кухню и поблагодарили персонал.

Напомним, Кэти Перри сейчас находится в Канаде с концертным туром, недавно стало известно о ее разрыве с актером Орландо Блумом. А Джастин Трюдо расстался с супругой Софи Грегуар в 2023 году.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ранее Главред рассказывал, что о Насте Каменских думает ее крестная - украинская певица и Народная артистка Алла Кудлай, которая ранее отказывалась комментировать NK.

Также нервный Олег Винник рассказал, каким образом оказался в Германии во время войны. Певец не считает себя беглецом из-за выезда из Украины во время полномасштабной войны, и всячески пытается это доказать.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.