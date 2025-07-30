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"Были в хорошем настроении": Кети Пэрри и Джастина Трюдо заподозрили в романе

Элина Чигис
30 июля 2025, 11:50
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Ужин Пэрри и Трюдо обсуждают многие СМИ.
Джастин Трюдо, Кэти Перри
Джастин Трюдо и Кэти Перри - отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Джастин Трюдо, Кэти Перри

Вы узнаете:

  • Тюдо и Пэрри провели вместе время
  • Где они побывали

Известная певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо поужинали вместе в ресторане, после чего пошли слухи о их романе.

Как сообщает The New York Times, певица и политик выбрали элитный ресторан морской кухни в Монреале Le Violon. В Сети уже предположили, что Кэти и Джастин состоят в отношениях.

видео дня

В ресторане отметили, что столик был забронирован преждевременно, но персонал не знал для кого.

"Мы не можем точно сказать, что это было свидание, но они были в хорошем настроении", - сообщили в заведении.

Смотрите видео, как встретились Перри и Трюдо:

Кэти Перри и Джастин Трюдо в ресторане
Кэти Перри и Джастин Трюдо в ресторане / фото: скрин видео

О происшедшем сообщил сайт TMZ, оказывается, Пэрри и Трюдо прогулялись перед ужином, а потом выпили в баре, но перед тем, как покинуть ресторан они зашли на кухню и поблагодарили персонал.

Напомним, Кэти Перри сейчас находится в Канаде с концертным туром, недавно стало известно о ее разрыве с актером Орландо Блумом. А Джастин Трюдо расстался с супругой Софи Грегуар в 2023 году.

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Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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