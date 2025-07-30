Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Лорак в очередной раз поразила своим невежеством

Алена Кюпели
30 июля 2025, 17:34
111
Некогда украинская певица поразила незнанием элементарных вещей.
Ани Лорак, Исаак Виджраку
Ани Лорак замужем за испанцем Исааком Виджраку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Кратко:

  • Какой вопрос задала Лорак подписчикам
  • Что в нем странного

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-террориста РФ, в очередной раз поразила своей недалекостью.

На своей странице в Instagram, запроданка Лорак выложила сессию вопросов-ответов, и один из ее вопросов поражает своей очевидной простотой. В частности, Лорак заявила "на весь Instagram", что она отправилась в город Санкт-Петербург.

видео дня
Ани Лорак продолжает развлекать россиян
Ани Лорак продолжает развлекать россиян / фото: instagram.com, Ани Лорак

Также она спросила у своей российской аудитории, что же ей стоит посмотреть в таком городе, как Санкт-Петербург, с его очевидным большим списком достопримечательностей.

Очевидно, что Лорак не отличается особенным интеллектом и широким кругозором.

Ани Лорак удивила своим вопросом
Ани Лорак удивила своим вопросом / Фото Instagram/anilorak

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ани Лорак новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путина посадят за переговоры с Зеленским только при одном условии – ОП

Путина посадят за переговоры с Зеленским только при одном условии – ОП

18:27Политика
"Людей не хватают": Шмыгаль заявил, что мобилизация на 90% проходит без скандалов

"Людей не хватают": Шмыгаль заявил, что мобилизация на 90% проходит без скандалов

18:17Украина
"Действия РФ такие же, как перед потерей Селидово" - лейтенант раскрыл правду о Покровске

"Действия РФ такие же, как перед потерей Селидово" - лейтенант раскрыл правду о Покровске

18:02Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 30 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Пресняков срочно сбежал из России: поймали в туалете

Пресняков срочно сбежал из России: поймали в туалете

Какие женщины отталкивают мужчин от себя: психолог назвал 5 черт характера

Какие женщины отталкивают мужчин от себя: психолог назвал 5 черт характера

Китайский гороскоп на завтра 31 июля: Кроликам - несчастье, Лошадям - трудности

Китайский гороскоп на завтра 31 июля: Кроликам - несчастье, Лошадям - трудности

Жизнь повернется на 180 градусов: 4 знаков зодиака ждут крутые перемены 30 июля

Жизнь повернется на 180 градусов: 4 знаков зодиака ждут крутые перемены 30 июля

Последние новости

18:27

Путина посадят за переговоры с Зеленским только при одном условии – ОП

18:17

"Людей не хватают": Шмыгаль заявил, что мобилизация на 90% проходит без скандалов

18:13

Как украинский язык сформировал русский: языковая правда вне имперских мифов

18:05

Идеально сохранится до весны: где правильно хранить картошку в квартиреВидео

18:02

"Действия РФ такие же, как перед потерей Селидово" - лейтенант раскрыл правду о Покровске

США и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - ХараСША и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - Хара
17:57

Важное решение для украинцев: какая еще одна категория получит право на отсрочку

17:50

Доллар и евро ушли в крутое пике: украинцев ждет новый курс валют

17:34

Лорак в очередной раз поразила своим невежеством

17:23

Свет в конце тоннеля: какие ТОП-4 знака зодиака на пороге большого прорыва

Реклама
17:14

В Николаеве мужчина прыгнул с моста, убегая от сотрудников ТЦК

17:11

Юристы: и критики, и сторонники "закона о НАБУ" требуют реформ системы из-за отсутствия результатов

17:10

Могут ли женщины-медики выезжать за границу: юрист четко ответил

17:01

Масло и спирт - табу: что на самом деле нужно делать, если укусил клещВидео

16:58

Как прочистить слив за считанные секунды: толковый сантехник раскрыл хитрый трюкВидео

16:52

Спасатели не успели: трагически не стало известной олимпийской чемпионки

16:33

Трамп наказал Индию за войну Путина: Нью-Дели получил пошлины в 25%

16:26

"Ломает психику": Катя Остапчук раскрыла странную деталь личной жизни Славы Демина

16:11

"Он был любимцем фанатов": умер фронтмен легендарной группы Iron Maiden

16:06

Возле ЧАЭС ученые сделали удивительное открытие: что нашли в озерах и реках

15:59

От мух не останется и следа: поможет один дешевый кухонный ингредиентВидео

Реклама
15:49

У Путина отреагировали на намерения Трампа ввести санкции: как успокаивают россиян

15:36

Готовил удары по аэродромам с F-16 и Mirage 2000: в ВВС нашли "крота"

15:29

Некоторые виды сигарет в Украине исчезнут с прилавков: какой запрет введет Рада

15:20

Почему 31 июля нельзя стирать и купаться в водоемах: какой церковный праздник

15:18

Предвестник инсульта: Елена Мозговая оказалась в больнице в опасном состоянии

15:01

Жестокий контраст войны: Грубич показал, как изменился его сын-воин после тяжелого ранения

14:56

"В ближайшее время": в Польше сделали заявление о приостановлении войны в Украине

14:55

Россияне атаковали здание Сумской ОГА: есть пострадавшие, первые детали

14:54

Большой бизнес на маленьких вредителях: украинцы массово зарабатывают на саранчеВидео

14:35

Когда курс доллара может подскочить до 46 гривен - неутешительный прогноз

14:32

Враг может потерять плацдарм на юге: оккупанты боятся высадки ВСУ

14:16

На грани рецессии и слома: МВФ дал мрачный прогноз по экономике России

14:09

Исчезнут первыми со стола: рецепт маринованных кабачков за 5 минут

13:58

Как быстро убрать запах в туалете: гениальный и очень простой способВидео

13:52

Резкий скачок более 150 гривен: в Украине повысили цены на базовый овощ

13:47

Некоторых женщин автоматически будут брать на воинский учет: кто в списке

13:15

Российские оккупанты мечутся по городу: в Бердянске ночью раздавались взрывы

13:13

Гороскоп Таро на завтра 31 июля: Водолею - мечтать без страха, от Рыб - сюрприз

12:59

Захват стратегического города до конца осени: в ВСУ назвали риски и угрозу

12:46

Украина прощается с 10 копейками: почему теперь цены на продукты подскочат

Реклама
12:42

"Представьте реакцию Добрынина": как сын Квитковой вышел на поле с Бражко

12:34

Что нельзя есть перед сном: названы продукты, которые мешают спать

12:33

Трампу надоело: дипломат оценил, насколько США изменили свою позицию по РФ

12:27

Температура упадет и пройдут грозы: в какие регионы ворвется резкая смена погоды

12:17

Враг накапливает силы для наступления: где россияне пытаются прорвать оборону ВСУ

12:11

Мечта каждой женщины: самые верные мужья по знаку зодиака

11:50

"Были в хорошем настроении": Кети Пэрри и Джастина Трюдо заподозрили в романе

11:45

Помидоры сгниют под корень: что обязательно нужно сделать утром и вечеромВидео

11:40

После Камчатки цунами надвигается на Японию: идет эвакуация, на берег выбросило китовВидео

11:31

Украинцев предупредили об исчезновении известной рыбы: какой вид под угрозой

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять