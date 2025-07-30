Некогда украинская певица поразила незнанием элементарных вещей.

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Ани Лорак замужем за испанцем Исааком Виджраку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Кратко:

Какой вопрос задала Лорак подписчикам

Что в нем странного

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-террориста РФ, в очередной раз поразила своей недалекостью.

На своей странице в Instagram, запроданка Лорак выложила сессию вопросов-ответов, и один из ее вопросов поражает своей очевидной простотой. В частности, Лорак заявила "на весь Instagram", что она отправилась в город Санкт-Петербург.

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Ани Лорак продолжает развлекать россиян / фото: instagram.com, Ани Лорак

Также она спросила у своей российской аудитории, что же ей стоит посмотреть в таком городе, как Санкт-Петербург, с его очевидным большим списком достопримечательностей.

Очевидно, что Лорак не отличается особенным интеллектом и широким кругозором.

Ани Лорак удивила своим вопросом / Фото Instagram/anilorak

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Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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