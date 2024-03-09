"Была настолько маленькая и уродливая": Астафьева рассказала как комплексовала из-за фигуры

Певица и волонтер Даша Астафьева (некогда участница герлз-бенда "NikitA") долгое время считалась едва ли эталонной украинской красавицей. Тем не менее, сама девушка рассказала в интервью проекту "Это никто не будет смотреть" о том, что ей немало пришлось некогда бороться с комплексами по поводу своей фигуры.
Астафьева рассказала, что в школьные годы не принимала себя и свою внешность ‒ мол, была очень маленькой, худенькой и с короткой стрижкой, а вот ее одноклассницы были уже с более женскими формами.
"Я очень страдала от того, что была худой в детстве. Когда мои подружки были уже женщинами, я была настолько маленькая и настолько уродливая рядом с ними. Я со своими одноклассницами. Посмотри на мои ножки. С теми же крутыми девушками, которые "держали" всю школу", ‒ сказала она.
Кто такая Даша Астафьева?
Дарья (Даша) Викторовна Астафьева — украинская модель, певица, актриса, телеведущая и волонтер. Солистка группы NikitA (2008—2017), сообщает "Википедия".
Напомним, ранее Даша Астафьева в конце своего поста в Сети заинтриговала подписчиков заявлением о возможном возвращении к карьере певицы, но после завершения войны.
Ранее Астафьева раскритиковала тех, кто молчит о войне в Украине. По ее словам, нельзя замалчивать войну в социальных сетях, а говорить о войне – обязанность каждого.
Кроме того, Даша Астафьева рассказала о проблемах со здоровьем. Она сказала, что женщины сейчас болеют и призвала подписчиц следить за своим женским здоровьем и обследоваться.
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