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"Была настолько маленькая и уродливая": Астафьева рассказала как комплексовала из-за фигуры

Дмитрий Видоменко
9 марта 2024, 13:35
Певица и актиса Даша Астафьева одно время стала символом украинской красоты - и снималась для многих глянцевых журналов, в том числе и для зарубежных.
Астафьева
Даша Астафьева рассказала о детских комплексах / коллаж Главред, фото УНИАН

Певица и волонтер Даша Астафьева (некогда участница герлз-бенда "NikitA") долгое время считалась едва ли эталонной украинской красавицей. Тем не менее, сама девушка рассказала в интервью проекту "Это никто не будет смотреть" о том, что ей немало пришлось некогда бороться с комплексами по поводу своей фигуры.

Астафьева рассказала, что в школьные годы не принимала себя и свою внешность ‒ мол, была очень маленькой, худенькой и с короткой стрижкой, а вот ее одноклассницы были уже с более женскими формами.

"Я очень страдала от того, что была худой в детстве. Когда мои подружки были уже женщинами, я была настолько маленькая и настолько уродливая рядом с ними. Я со своими одноклассницами. Посмотри на мои ножки. С теми же крутыми девушками, которые "держали" всю школу", ‒ сказала она.

Кто такая Даша Астафьева?

Дарья (Даша) Викторовна Астафьева — украинская модель, певица, актриса, телеведущая и волонтер. Солистка группы NikitA (2008—2017), сообщает "Википедия".

Астафьева маленькая

Напомним, ранее Даша Астафьева в конце своего поста в Сети заинтриговала подписчиков заявлением о возможном возвращении к карьере певицы, но после завершения войны.

Ранее Астафьева раскритиковала тех, кто молчит о войне в Украине. По ее словам, нельзя замалчивать войну в социальных сетях, а говорить о войне – обязанность каждого.

Кроме того, Даша Астафьева рассказала о проблемах со здоровьем. Она сказала, что женщины сейчас болеют и призвала подписчиц следить за своим женским здоровьем и обследоваться.

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Даша Астафьева новости шоу бизнеса
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