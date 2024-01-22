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"Отняло кусок полноценной жизни": Астафьева рассказала про проблемы со здоровьем

Анна Подгорная
22 января 2024, 00:07
Даша Астафьева обратила внимание подписчиков на проблему, о важности которой часто забывают.
Даша Астафьева
Даша Астафьева высказалась про женское здоровье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, ведущая и волонтер Даша Астафьева посты в своем блоге в Instagram часто посвящает общественно важным моментам - помощи ВСУ, заботе о животных, любопытным фактам про Украину и культуру и пр. Недавно артистка напомнила о важности для женского здоровья регулярных осмотров.

Астафьева призналась, что многие женщины из ее окружения сейчас болеют. Поэтому она решила сделать "ласковое напоминание": "Я надеюсь, что вы здоровы. И этот пост просто станет для меня и для вас мягким напоминанием позаботиться о себе. Пожалуйста, не откладывайте чекап. Деньги, которые вы хотели потратить на маникюр, отдайте за маммографию. Сходите к гинекологу, даже если сейчас ничего не беспокоит. Сдайте анализ крови и проверьте гормоны. Сделайте это своей привычкой. Простая база, которая сохранит вам жизнь".

При этом Даша рассказала, что и сама переживает не лучшие времена. Она не стала углубляться в детали, но отметила, что пострадала и физически, и ментально. "Я сама не исключение. Последние полгода [надеюсь] были самыми сложными, хотя и не считаю себя слабой и беззащитной. Диагнозы всегда были и будут… и это отнимает немалый кусок счастливой и полноценной жизни. Вообще, иметь проблемы со здоровьем – это борьба за физическое и ментальное состояние. А болеть сейчас – двойное испытание. Думаешь: "Ну если меня не добьет болезнь, ударит ракетой". Страшное чувство бессилия", - поделилась эмоциями артистка.

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Меж тем Астафьева старается излучать оптимизм и положительную энергетику. Для тех, кто сейчас болеет и переживает не лучшие времена, она записала отдельное обращение в надежде поднять им настроение.

"А если вы сейчас боретесь с болезнью, я желаю вам неистощимой силы. И знайте, что я думаю постоянно о нас всех, уязвимых и хрупких, мужественных и невероятных. О каждой. Знайте – вы обязательно справитесь, какие бы вызовы перед вами не стояли. Вам есть ради чего жить. Обнимаю всем сердцем", - пишет Даша.

Даша Астафьева
Даша Астафьева высказалась про женское здоровье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/da_astafieva

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