Вернется ли к карьере певицы: Даша Астафьева поделилась мнением с фанатами

Даша Астафьева не осуждает артистов, которые выступают на сцене во время войны и поддерживает их, поскольку они платят налоги и делают сборы на армию.

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Даша Астафьева пока не вернется на сцену / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, бывшая солистка группы Никита Даша Астафьева рассказала своим фанатам, вернется ли на сцену.

В своем Instagram она сказала, что пока не видит себя в качестве певицы, поскольку приоритет для нее – помощь ВСУ.

"Едва ли не каждый день меня спрашивают, не хочу ли я вернуться на сцену. Сейчас я чувствую, что нет. С разбитым сердцем постоянно отказываю запросам на выступления. Не до веселых песен и ярких нарядов. Представьте, утром обстрел, а вечером я в полуобнаженном костюме зайца завожу свое: "Аво-авокадо, ммм", - отметила Даша. видео дня

Однако Астафьева не осуждает коллег-артистов, которые выступают на сцене, и всяческих их поддерживает.

"Я не против артистов, ни в коем случае. Люди зарабатывают деньги, платят налоги, дают рабочие места, собирают деньги на армию — все это сейчас очень важно. И тем более их работа полезна для украинцев — от одного "Единого марафона" можно крышей поехать, нужно потреблять разный украинский контент, и развлекательный тоже. Но я… не чувствую себя сейчас на сцене", - добавила артистка.

Также Даша Астафьева в конце своего поста в Сети заинтриговала подписчиков заявлением о возможном возвращении к карьере певицы, но после завершения войны.

Ранее Астафьева раскритиковала тех, кто молчит о войне в Украине. По ее словам, нельзя замалчивать войну в социальных сетях, а говорить о войне – обязанность каждого.

Кроме того, Даша Астафьева рассказала о проблемах со здоровьем. Она сказала, что женщины сейчас болеют и призвала подписчиц следить за своим женским здоровьем и обследоваться.

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