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"Была безумной": вдова Кузьмы Скрябина рассказала про личную жизнь сейчас

Анна Подгорная
27 марта 2024, 12:09
Почти 10 лет Светлна Бабийчук хранит память о покойном муже.
Светлана Бабийчук, Кузьма Скрябин
Вдова Кузьмы Скрябина заговорила про личную жизнь / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, facebook.com/skryabinofficial

В начале февраля была девятая годовщина со дня смерти легендарного украинского музыканта Андрея Кузьменко, он же Кузьма Скрябин. Девять лет его вдова Светлана Бабийчук учится жить без него.

Недавно женщина дала интервью Люкс ФМ, в котором рассказала, каким был ее брак с Кузьмой. Светлана признается - скучать не приходилось.

"Мне кажется, что у меня вся жизнь была безумной, даже сейчас он не дал мне покоя, ушел и оставил такое свое огромное сокровище: песни, книги и все остальное. Это все была от начала и до конца очень безумная жизнь двух таких огней", - рассказала Бабийчук.

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Что же касается ее личной жизни сейчас, то на вопрос о том, было ли место для новой любви в ее жизни, вдова Андрея Кузьменко решила ответить его же цитатой: "У Андрея есть такие слова: "Что будет с нами, знает только Бог". Так что благодарю. Знает только Бог".

Кто такой Кузьма Скрябин?

Андрей Кузьменко – украинский певец, композитор, поэт, писатель, телеведущий, продюсер, актер. Лидер группы "Скрябин". Герой Украины (2020, посмертно), кавалер Ордена "За заслуги" I ст. (2015, посмертно). Заслуженный артист Автономной Республики Крым (2008).

Ранее Мисс Украина Вселенная-2022, модель Виктория Апанасенко, раскрыла личность "секретного" мужа. Она впервые показала лицо избранника, в котором поклонники узнали известную личность.

Также украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик раскрыла трогательное значение имени третьей дочери в ответ на критику хейтеров в его чрезмерной экзотичности.

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