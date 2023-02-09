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"Буду петь частушки в образе Пчелки": звезда "Кривого зеркала" собрался на Донбасс помогать окупантам

9 февраля 2023, 12:22
Звезда шоу "Кривое зеркало" Александр Морозов заявил, что готов ехать во временно оккупированный Россией Донецк.
Морозов
Морозов / скриншоты из видео

В стране-агрессоре, РФ, комик Александр Морозов (печально известный по низкопробному юмористическому шоу "Кривое зеркало" во главе с Евгением Петросяном) заявил, что готов ехать во временно оккупированный россиянами Донецк, чтобы развлекать мирных жителей. Такое интервью юморист дал русскому пропагандистскому СМИ.

"У меня большой репертуар. Будем и юморить, и будем петь. У меня очень много песен, может, и не патриотических в нашем понимании, но душеподъемных – точно. Репертуар я несколько обновил. Например, придумал для своей знаменитой "Пчелки" несколько четверостиший о фашистах, их буду исполнять", – рассказал пропагандистам клоун.

К сожалению, Морозов тут же и решил продемонстрировать свое остроумие.

"Фашисты приходили:

хотели мед отнять!

Но мы их победили,

фашисты и ушли", – спел Морозов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России от рака желудка скончался популярный юморист Александр Пономаренко, который выступал в "Кривом зеркале" в дуэте "Братья Пономаренко" со своим братом Валерием.

Некоторое время назад русский "король" низкопробного юмора Евгений Петросян навестил русских оккупантов, которые получили ранения в ходе войны в Украине, в госпитале с сумкой от элитного итальянского бренда Gucci.

На фото со встречи юморист позировал с раненым оккупантом, который лежал на каталке с облезлой краской, махая зажатой в руках сумкой стоимостю в 4 тысячи долларов США.

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