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В России умер от рака популярный юморист

24 декабря 2022, 13:46
Мужчина узнал о своем диагнозе этим летом и у него был благоприятный прогноз.
Братья Пономаренко
Братья Пономаренко / Стархит

В России от рака желудка скончался популярный юморист Александр Пономаренко, который выступал в дуэте "Братья Пономаренко" со своим братом.

Новостью поделился российский телеведущий Андрей Малахов, которого цитирует издание "Стархит".

"Умер юморист Александр Пономаренко: онкология. Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее. Очень жаль. Царствия Небесного".

Александр несколько лет скрывал неизлечимую болезнь, надеялся, что справится. О недуге Пономаренко узнал случайно: летом прошлого года ему внезапно стало плохо после концерта: юмориста отвезли в больницу и провели экстренную операцию из-за открывшейся язвы. А потом, после полного обследования, огорошили страшным диагнозом — рак желудка.

Напомним, ранее музыканты британской группы The Specials неожиданно поделились печальной новостью.

Так, участники группы сообщили о кончине своего солиста "после непродолжительной болезни" Терри Холла.

"С большой грустью мы сообщаем о кончине после непродолжительной болезни Терри, нашего прекрасного друга, брата и одного из самых блестящих певцов, авторов песен и авторов текстов, которых когда-либо рождала эта страна", - написали участники группы на странице в Twitter.

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