Умер солист популярной британской группы

Британскому музыканту было 63 года и он умер после непродолжительной болезни.

Терри Холл. Фото из соцсетей

Музыканты британской группы The Specials неожиданно поделились печальной новостью.

Так, участники группы сообщили о кончине своего солиста "после непродолжительной болезни" Терри Холла.

"С большой грустью мы сообщаем о кончине после непродолжительной болезни Терри, нашего прекрасного друга, брата и одного из самых блестящих певцов, авторов песен и авторов текстов, которых когда-либо рождала эта страна", - написали участники группы на странице в Twitter.

Cамыми популярными хитами коллектива считаются треки Too Much Too Young и Ghost Town.

