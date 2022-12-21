Умер солист популярной британской группы

Музыканты британской группы The Specials неожиданно поделились печальной новостью.
Так, участники группы сообщили о кончине своего солиста "после непродолжительной болезни" Терри Холла.
"С большой грустью мы сообщаем о кончине после непродолжительной болезни Терри, нашего прекрасного друга, брата и одного из самых блестящих певцов, авторов песен и авторов текстов, которых когда-либо рождала эта страна", - написали участники группы на странице в Twitter.
Cамыми популярными хитами коллектива считаются треки Too Much Too Young и Ghost Town.
Напомним, 19 декабря 2022 года на фронте, защищая Украину, трагически погиб Сергей Шкварченко - украинский танцовщик, хореограф, артист ансамбля им. П. Вирского и Заслуженный артист Украины.
Во время вражеского минометного обстрела он получил ранения, несовместимые с жизнью. Шкварченко записался в ряды ВСУ и с честью защищал свою страну с первых дней российского вторжения.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины на своей странице в Facebook.