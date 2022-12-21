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Умер солист популярной британской группы

21 декабря 2022, 20:55
Британскому музыканту было 63 года и он умер после непродолжительной болезни.
Умер солист популярной британской группы
Терри Холл. Фото из соцсетей

Музыканты британской группы The Specials неожиданно поделились печальной новостью.

Так, участники группы сообщили о кончине своего солиста "после непродолжительной болезни" Терри Холла.

"С большой грустью мы сообщаем о кончине после непродолжительной болезни Терри, нашего прекрасного друга, брата и одного из самых блестящих певцов, авторов песен и авторов текстов, которых когда-либо рождала эта страна", - написали участники группы на странице в Twitter.

Cамыми популярными хитами коллектива считаются треки Too Much Too Young и Ghost Town.

Напомним, 19 декабря 2022 года на фронте, защищая Украину, трагически погиб Сергей Шкварченко - украинский танцовщик, хореограф, артист ансамбля им. П. Вирского и Заслуженный артист Украины.

Во время вражеского минометного обстрела он получил ранения, несовместимые с жизнью. Шкварченко записался в ряды ВСУ и с честью защищал свою страну с первых дней российского вторжения.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины на своей странице в Facebook.

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