На фронте погиб Заслуженный артист Украины и танцор Сергей Шкварченко

Шкварченко защищал Украину в составе ВСУ с первых дней полномасштабной войны.

Погиб Сергей Шкварченко / facebook.com/MCIPUkraine, pixabay.com

19 декабря 2022 года на фронте, защищая Украину, трагически погиб Сергей Шкварченко - украинский танцовщик, хореограф, артист ансамбля им. П. Вирского и Заслуженный артист Украины.

Во время вражеского минометного обстрела он получил ранения, несовместимые с жизнью. Шкварченко записался в ряды ВСУ и с честью защищал свою страну с первых дней российского вторжения.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины на своей странице в Facebook.

"19 декабря, попав под минометный обстрел, погиб Заслуженный артист Украины Сергей Шкварченко Сергей был артистом ансамбля им. П. Вирского и защищал Украину в составе Вооруженных сил Украины. Выражаем соболезнования близким и коллегам Сергея. Вечная память!" - говорится в официальном сообщении.

Информацию о смерти Шкварченко также подтверждают на странице Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Вирского в Instagram.

Погиб Сергей Шкварченко / instagram.com/virskyofficial

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