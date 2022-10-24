"Будит во мне жажду": 43-летняя Пинк в бикини расплылась под мексиканским солнцем

Алиша явно не пропускала в спортзале день ног и пресса.
Популярная американская певица Пинк (Алиша Бет Мур) отправилась с семьей на отдых в Мексику. Вместе они отдыхали у бассейна, откуда артистка постила жаркие снимки в Instagram.
Поп-исполнительница сейчас на пике своей формы - она всегда была очень спортивной девушкой, и после рождения двух детей быстро восстановилась.
На одном из "мексиканских" фото Алиша показала, что времени зря в спортзале не теряет - ее фигура, облаченная в черное бикини, достойна самый громких комплиментов. В кадре певица лежит на спине, заложив руки за голову. На ее рельефном теле видна каждая мышца.
"Мексика будит во мне жажду!" - подписала фото Пинк. На эту ремарку поклонники творчества поп-певицы отметили, что ее горячие снимки - вот что заставляет их тянуться за чем-то прохладительным, чтобы остудить пыл.
Ранее украинская певица, актриса и дизайнерка Надежда Мейхер побаловала поклонников пикантным образом, и случайно засветила пышные ягодицы без трусиков.
Также Злата Митчелл, 16-летняя дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, продолжает эпатировать публику откровенными фотографиями в кричащей мини-юбке.
Другие новости:
- Меган Фокс зачаровала фанатов "убийственной" грудью в соблазнительном корсете
- В лифчике и шляпе: жена Остапчука удивила новым образом
- Тодоренко снялась полностью голой для обложки нового альбома