"Будит во мне жажду": 43-летняя Пинк в бикини расплылась под мексиканским солнцем

Пинк показала мощные бедра и тонкую талию в бикини / instagram.com/pink

Популярная американская певица Пинк (Алиша Бет Мур) отправилась с семьей на отдых в Мексику. Вместе они отдыхали у бассейна, откуда артистка постила жаркие снимки в Instagram.

Поп-исполнительница сейчас на пике своей формы - она всегда была очень спортивной девушкой, и после рождения двух детей быстро восстановилась.

На одном из "мексиканских" фото Алиша показала, что времени зря в спортзале не теряет - ее фигура, облаченная в черное бикини, достойна самый громких комплиментов. В кадре певица лежит на спине, заложив руки за голову. На ее рельефном теле видна каждая мышца.

"Мексика будит во мне жажду!" - подписала фото Пинк. На эту ремарку поклонники творчества поп-певицы отметили, что ее горячие снимки - вот что заставляет их тянуться за чем-то прохладительным, чтобы остудить пыл.

Пинк показала мощные бедра и тонкую талию в бикини / instagram.com/pink

Ранее украинская певица, актриса и дизайнерка Надежда Мейхер побаловала поклонников пикантным образом, и случайно засветила пышные ягодицы без трусиков.

Также Злата Митчелл, 16-летняя дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, продолжает эпатировать публику откровенными фотографиями в кричащей мини-юбке.

Другие новости: