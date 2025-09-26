Бросила РФ ради паспорта: Тодоренко сделала неожиданное решение

Предательница Украины выбрала для младшего сына паспорт врага РФ.

https://stars.glavred.info/brosila-rf-radi-pasporta-todorenko-sdelala-neozhidannoe-reshenie-10701548.html Ссылка скопирована

Регина Тодоренко покинула РФ / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Вы узнаете:

Где сейчас Регина Тодоренко

Паспорт какой страны получит ее третий сын

Запроданка Регина Тодоренко решила искать лучшие варианты для жизни чем террористическая РФ и выбрала рожать за границей. Кроме этого, ее младший ребенок получит паспорт страны, которая враждебно настроена к РФ. Об этом сообщают росСМИ.

Регина Тодоренко выбрала рожать своего третьего сына в частной клинике на территории Соединенных Штатов Америки. По сообщениям источников, ведущая улетела в Майями на 37 неделе беременности. К слову, это уже проверенная схема Тодоренко — своего сына Мирослава она тоже родила в этой американской больнице.

видео дня

Регина Тодоренко рожала в США / фото: t.me/todorenkoregina

Такое удовольствие влетело и ей, и мужу Владу Топалову в копеечку: минимальный тариф стоит почти 6 тысяч долларов. Он покрывает сопровождение личным ассистентом во время родов и любые виды трансфера. Но клиника предлагает и более "звездные" условия: VIP-тариф за 100 тысяч долларов покрывает индивидуальный набор услуг, круглосуточное сопровождение и предоставление эксклюзивных апартаментов.

Регина Тодоренко выбрала для сыновей паспорт США / фото: t.me/todorenkoregina

Кроме медицинских процедур клиника предоставляет и не менее нужные юридические, а именно оформление американского свидетельства о рождении и паспорта. Не странно, что ведущая работала почти всю беременность на износ — скорее всего, чтобы покрыть такие расходы на ребенка и обеспечить ему гражданство более цивилизованной страны, чем РФ.

Личная жизнь Регины Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко связала свою жизнь с певцом Владом Топаловым в 2018 году. Артист открыто поддерживает войну РФ против Украины. У пары подрастают трое сыновей. В СМИ регулярно появляются слухи о конфликтах в семье, поскольку характер Топалова называют непростым.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Регина Тодоренко впервые показала третьего сына, разместив фотографии в своих соцсетях, и рассказала, как прошли ее роды. Она поблагодарила поклонников за поддержку и похвасталась, что родила маленького музыканта.

Также Регина Тодоренко рассказала о том, в какой опасной для здоровья ситуации она оказалась из-за третьей беременности. Врачи предупредили ведущую, что у ее сына подозрительная сердечная активность, что сильно обеспокоило запроданку.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Регина Тодоренко Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред