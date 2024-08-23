Бросила мужа и сбежала с бывшим: путинисты Лазарев и Кудрявцева попались в номере отеля

Российская ведущая-путинистка Лера Кудрявцева отправилась на музыкальный конкурс "Новая волна-2024" в Сириус. Но оказалась, что она там не одна, а с бывшим возлюбленным певцом Сергеем Лазаревым, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину.
Как стало известно из соцсетей путинистки, Лазарев решил проведать ведущую прямо в номере отеля.
"Любовник твой пришел!", - сказал любитель диктатора Путина.
Отметим, Кудрявцева только приехала из отдыха в Болгарии, где была без мужа и теперь снова бросила его в Москве одного.
Кто такая Лера Кудрявцева?
Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.
Лера Кудрявцева - последние новости по теме
Отметим, недавно Леру Кудрявцеву высмеяли в эфире российского шоу. По данным пропагандистских СМИ, на юмористическом шоу "Звезды", куда Кудрявцева пришла с командой комиков, в стороне не оставили бурную личную жизнь телеведущей.
А также Сергей Лазарев недавно отдыхал вместе с детьми в Турции, на том же курорте оказалась и его бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева со своей дочерью. На своей странице в соцсетях Лазарев опубликовал провокационное видео с бывшей и сделал признание.
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