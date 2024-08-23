УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Бросила мужа и сбежала с бывшим: путинисты Лазарев и Кудрявцева попались в номере отеля

Элина Чигис
23 августа 2024, 09:35
526
Лера Кудрявцева засветилась вместе с Сергеем Лазаревым в отеле.
Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев
Лера Кудрявцева оставила мужа в Москве / коллаж: Главред, фото: t.me/lerakudryavtseva, t.me/lazarev_official

Российская ведущая-путинистка Лера Кудрявцева отправилась на музыкальный конкурс "Новая волна-2024" в Сириус. Но оказалась, что она там не одна, а с бывшим возлюбленным певцом Сергеем Лазаревым, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину.

Как стало известно из соцсетей путинистки, Лазарев решил проведать ведущую прямо в номере отеля.

видео дня

"Любовник твой пришел!", - сказал любитель диктатора Путина.

Отметим, Кудрявцева только приехала из отдыха в Болгарии, где была без мужа и теперь снова бросила его в Москве одного.

Сергей Лазарев пришел в номер к Лере Кудрявцевой
Сергей Лазарев пришел в номер к Лере Кудрявцевой / фото: скрин instagram.com/leratv/

Кто такая Лера Кудрявцева?

Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.

Лера Кудрявцева - последние новости по теме

Отметим, недавно Леру Кудрявцеву высмеяли в эфире российского шоу. По данным пропагандистских СМИ, на юмористическом шоу "Звезды", куда Кудрявцева пришла с командой комиков, в стороне не оставили бурную личную жизнь телеведущей.

А также Сергей Лазарев недавно отдыхал вместе с детьми в Турции, на том же курорте оказалась и его бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева со своей дочерью. На своей странице в соцсетях Лазарев опубликовал провокационное видео с бывшей и сделал признание.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сергей Лазарев Лера Кудрявцева новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Устроят заговор против Путина": в правящей верхушке РФ зреет недовольство диктатором - Эйдман

"Устроят заговор против Путина": в правящей верхушке РФ зреет недовольство диктатором - Эйдман

11:17 Мир
"Верхушка уберет Путина": Эйдман раскрыл сценарий раскола "элит" в России

"Верхушка уберет Путина": Эйдман раскрыл сценарий раскола "элит" в России

10:59 Мир
Атаки на аэродромы и НПЗ: у Зеленского назвали цель ударов по территории России

Атаки на аэродромы и НПЗ: у Зеленского назвали цель ударов по территории России

10:58 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Интересный объект : эколог заметил странное явление после подрыва Каховской ГЭС 32753

"Интересный объект": эколог заметил странное явление после подрыва Каховской ГЭС

Россияне меняют поведение : офицер ВСУ объяснил отступления на Покровском направлении 32370

"Россияне меняют поведение": офицер ВСУ объяснил отступления на Покровском направлении

В Украину идет очередная волна жары и грозовые дожди: когда ожидать похолодание 7546

В Украину идет очередная волна жары и грозовые дожди: когда ожидать похолодание

Полетит сразу 100 ракет: названа дата возможного российского обстрела Украины 5724

Полетит сразу 100 ракет: названа дата возможного российского обстрела Украины

Последние новости

11:43

"Фурия": путинист Киркоров отреагировал на публичные издевательства дочери над ним

11:35

"Тяжелая потеря": майор НГУ объяснил последствия оккупации россиянами Покровска

11:22

Как быстро разгладить складки на кожаной куртке: простой, но рабочий способВидео

11:17

"Устроят заговор против Путина": в правящей верхушке РФ зреет недовольство диктатором - Эйдман

11:15

Кристина Орбакайте публично показала свое отношение к Алле Пугачевой - детали

В верхушке России зреет заговор против Путина, мобилизация может разрушить его режим – ЭйдманВ верхушке России зреет заговор против Путина, мобилизация может разрушить его режим – Эйдман
10:59

"Верхушка уберет Путина": Эйдман раскрыл сценарий раскола "элит" в России

10:58

Атаки на аэродромы и НПЗ: у Зеленского назвали цель ударов по территории России

10:57

ДиКаприо и Лив Тайлер: кто из голливудских звезд имеет украинские корни

10:35

Гороскоп на завтра 24 августа: Козерогам - полный релакс, Тельцам - изнурительный день

Реклама
10:29

РФ массово перебрасывает войска на Курщину: в ISW раскрыли критические участки фронта

10:27

Китайский гороскоп на завтра 24 августа: Обезьянам - проблема и опасность, Крысам - ссоры

09:58

Обсудят с Зеленским войну и сотрудничество: в Украину впервые в истории прибыл премьер ИндииВидео

09:57

Мощный удар по порту "Кавказ": в ВМС раскрыли детали уничтожения парома РФ

09:35

Бросила мужа и сбежала с бывшим: путинисты Лазарев и Кудрявцева попались в номере отеля

09:23

Камала Харрис выдала важное заявление о поддержке Украины: какое обещание дала политик

08:57

ВСУ могут взять под контроль Курскую АЭС: генерал раскрыл неожиданный сценарий

08:56

Церковный праздник 24 августа: что категорически запрещено делать в этот день

08:22

"Я живой человек": что случилось между Ольгой Сумской и ее младшей дочерью

08:10

Большой информационный провал Азербайджана в Украинемнение

07:59

Угроза для двух областных центров Украины: в The Economist узнали новые цели РФ

Реклама
07:52

ВСУ отступили с позиций под Покровском: в ISW раскрыли серьезную ситуацию на фронте

07:06

Заняли новые населенные пункты: у ВСУ успех в Курской области – ISW

06:20

Поздравления с Днем Флага Украины - красивые картинки и слова

06:16

ВСУ пошли вперед на Луганщине: "покрошили" сотни россиян и захватили позиции РФ

06:10

Курск и провал игры Путинамнение

05:50

В Украине температура растет вдвое быстрее чем в Европе: ученые объяснили

05:00

"Архип от Николаева": сын путинистки Наташи Королевой стал копией Игоря Николаева

04:12

Розы в саду могут погибнуть: что нужно сделать с растениями "как можно быстрее"

03:37

Придут нацисты и сатанисты: как на Курщине власть пугает граждан украинцами

03:30

Какой должна быть температура в морозилке: нюанс, который сохранит продукты

03:00

Посадить Путина за стол переговоров: Киев обыграл РФ боями на Курщине - эксперт

02:52

2,6 млн кв км: росСМИ паникуют что зона поражения украинскими БпЛА выросла

02:36

Как почистить воротник куртки: действенный совет за копейки

02:13

Ракеты для HIMARS и другое: что вошло в новый пакет помощи от США Украине

02:00

Звезда фильмов Тарантино обвинен в домашнем насилии - подробности

01:36

Пограничники следят за белорусами: в ГПСУ сообщили о ситуации на границе

01:30

ВСУ замыкают кольцо: в Курской области россиян берут в окружение – эксперт РФ

00:28

Филигранная работа: Цаплиенко показал, как ВСУ с Ми-8 уничтожили вражеский дронВидео

22 августа, четверг
23:56

Еще одна победа после ОИ: Магучих одержала победу в Бриллиантовой лиге

23:51

Взрыв был мощнейший: чем могли ударить по российскому порту "Кавказ"

Реклама
23:23

Над немецкой АЭС летают "Орланы": вероятно, запустили российские шпионы - СМИ

23:20

Что нужно сделать, чтобы в погребе было сухо: плесень и влага исчезнет навсегда

23:11

США разрешают применять свое оружие для ударов по Курщине - Пентагон

22:48

Россиянам наплевать на своих: РФ не запрашивала гуманитарный коридор с Курщины

22:39

Путин назвал потерю части Курской области "ситуацией", в "эфир" пустили бомбежку Курска

22:30

"Есть результат": в ВСУ рассказали подробности мощного контрнаступления на ХарьковщинеВидео

22:12

Больше не выбрасывайте: рецепт консервированных зеленых помидоров без стерилизацииВидео

22:06

ВСУ ударили американскими бомбами по опорному пункту РФ на КурщинеВидео

21:46

Жених Ярославы Магучих признался, почему не женится на спортсменке: "Все сложно"

21:31

Тысячи "двухсотых": генерал США рассказал, сколько бойцов потеряла РФ на Курщине

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять