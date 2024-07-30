Путинистка Лера Кудрявцева забрала дочь и покинула РФ - детали

Путинистка Кудрявцева уехала в отпуск в Болгарию.

https://stars.glavred.info/putinistka-lera-kudryavceva-zabrala-doch-i-pokinula-rf-detali-10584404.html Ссылка скопирована

Лера Кудрявцева уехала в Болгарию / коллаж: Главред, фото: t.me/lerakudryavtseva

Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, решила взять себе отпуск и отправилась в Болгарию, где у нее есть собственная квартира.

Как стало известно из соцсетей путинистки, ее муж Игорь Макаров остался в Москве и теперь фанаты взволнованы, чтобы он опять не начал пить. Ведь в прошлом году у Макарова начались проблемы с алкоголем именно когда ведущая отдыхала была него в Дубае.

видео дня

Кудрявцева будет отдыхать не только с дочерью, но и с родными и подругами.

"Я рада, мне нравится! Как в пионерском лагере, всей толпой! Теперь я довольна!" - написала любительница диктатора Путина.

Лера Кудрявцева на отдыхе / фото: скрин instagram.com/leratv/

Кто такая Лера Кудрявцева? Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.

Лера Кудрявцева - последние новости по теме

Отметим, недавно Леру Кудрявцеву высмеяли в эфире российского шоу. По данным пропагандистских СМИ, на юмористическом шоу "Звезды", куда Кудрявцева пришла с командой комиков, в стороне не оставили бурную личную жизнь телеведущей.

А также Сергей Лазарев недавно отдыхал вместе с детьми в Турции, на том же курорте оказалась и его бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева со своей дочерью. На своей странице в соцсетях Лазарев опубликовал провокационное видео с бывшей и сделал признание.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред