Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, решила взять себе отпуск и отправилась в Болгарию, где у нее есть собственная квартира.
Как стало известно из соцсетей путинистки, ее муж Игорь Макаров остался в Москве и теперь фанаты взволнованы, чтобы он опять не начал пить. Ведь в прошлом году у Макарова начались проблемы с алкоголем именно когда ведущая отдыхала была него в Дубае.
Кудрявцева будет отдыхать не только с дочерью, но и с родными и подругами.
"Я рада, мне нравится! Как в пионерском лагере, всей толпой! Теперь я довольна!" - написала любительница диктатора Путина.
Кто такая Лера Кудрявцева?
Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.
Лера Кудрявцева - последние новости по теме
Отметим, недавно Леру Кудрявцеву высмеяли в эфире российского шоу. По данным пропагандистских СМИ, на юмористическом шоу "Звезды", куда Кудрявцева пришла с командой комиков, в стороне не оставили бурную личную жизнь телеведущей.
А также Сергей Лазарев недавно отдыхал вместе с детьми в Турции, на том же курорте оказалась и его бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева со своей дочерью. На своей странице в соцсетях Лазарев опубликовал провокационное видео с бывшей и сделал признание.
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