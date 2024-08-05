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Расписались без празднования: путинист Сергей Лазарев тайно женился

Элина Чигис
5 августа 2024, 21:31
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Сергей Лазарев боялся потерять детей и поэтому тайно женился.
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев состоит в браке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lazarevsergey/

Российский певец и ведущий Сергей Лазарев, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, фиктивно женился в 2023 году.

Как сообщает росСМИ "Экспресс газета", бывший директор фан-клуба путиниста заявил, что артист теперь не одинок.

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Оказывается, в 2023 году Сергей мог попасть в список нежелательных артистов из-за политических высказываний. Его несколько раз "вызывали давать объяснения". Лазарев очень испугался, что у него заберут детей и он останется без заработка, поэтому женился.

"Никакой свадьбы не устраивал. Просто расписался в МФЦ. В конце концов Лазарева простили. Он снова стал руководить "сотней" в телешоу "Ну-ка, все вместе!"", — заявили источник СМИ.

Кто такой Сергей Лазарев?

Сергей Лазарев — российский певец, актёр и телеведущий. Бывший участник поп-группы Smash!!. По данным Википедии, дважды выступал на международном конкурсе песни "Евровидение", оба раза занял 3-е место. В войне России против Украины, встал на сторону РФ.

Сергей Лазарев - последние новости по теме

Отметим, ранее Сергей Лазарев решил поддержать путиниста Филиппа Киркорова, который "вошел не в ту дверь" и оказался на голой вечеринке блогерши Ивлеевой. Поговаривают, что на это мероприятие обиделся лично террорист Путин, любовница которого - Кабаева, развлекалась вместе со всеми.

А также в одной из российских программ путинист Николай Басков подложил свинью своему коллеге по многочисленным телепроектам Сергею Лазареву.

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