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"Уже три года": путинист Сергей Лазарев рассказал о своем обручальном кольце

Элина Чигис
2 июля 2024, 20:07
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Сергей Лазарев признался, что его обручальное кольцо – это реквизит из клипа.
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев рассказал о личной жизни / коллаж: Главред, фото: t.me/lazarev_official

Российский певец Сергей Лазарев, который в восторге от кровавого вторжения РФ в Украину, развеял слухи о своей личной жизни.

Как сообщили пропагандистские росСМИ, путинист редко комментирует сплетни, но все же решил высказаться.

видео дня

В сети есть снимки, которые подают, как факт свадьбы Лазарева, на которых любитель Путина показывает кольцо на безымянном пальце.

"Кольцо, которое видят, как доказательство женитьбы, является реквизитом для клипа "Снег в океане". Этот фейк ходит по сети уже три года!" – сказал Лазарев.

Кто такой Сергей Лазарев?

Сергей Лазарев — российский певец, актёр и телеведущий. Бывший участник поп-группы Smash!!. По данным Википедии, дважды выступал на международном конкурсе песни "Евровидение", оба раза занял 3-е место. В войне России против Украины, встал на сторону РФ.

Сергей Лазарев - последние новости по теме

Отметим, ранее Сергей Лазарев решил поддержать путиниста Филиппа Киркорова, который "вошел не в ту дверь" и оказался на голой вечеринке блогерши Ивлеевой. Поговаривают, что на это мероприятие обиделся лично террорист Путин, любовница которого - Кабаева, развлекалась вместе со всеми.

А также в одной из российских программ путинист Николай Басков подложил свинью своему коллеге по многочисленным телепроектам Сергею Лазареву.

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