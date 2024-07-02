Российский певец Сергей Лазарев, который в восторге от кровавого вторжения РФ в Украину, развеял слухи о своей личной жизни.
Как сообщили пропагандистские росСМИ, путинист редко комментирует сплетни, но все же решил высказаться.
В сети есть снимки, которые подают, как факт свадьбы Лазарева, на которых любитель Путина показывает кольцо на безымянном пальце.
"Кольцо, которое видят, как доказательство женитьбы, является реквизитом для клипа "Снег в океане". Этот фейк ходит по сети уже три года!" – сказал Лазарев.
Кто такой Сергей Лазарев?
Сергей Лазарев — российский певец, актёр и телеведущий. Бывший участник поп-группы Smash!!. По данным Википедии, дважды выступал на международном конкурсе песни "Евровидение", оба раза занял 3-е место. В войне России против Украины, встал на сторону РФ.
Сергей Лазарев - последние новости по теме
Отметим, ранее Сергей Лазарев решил поддержать путиниста Филиппа Киркорова, который "вошел не в ту дверь" и оказался на голой вечеринке блогерши Ивлеевой. Поговаривают, что на это мероприятие обиделся лично террорист Путин, любовница которого - Кабаева, развлекалась вместе со всеми.
А также в одной из российских программ путинист Николай Басков подложил свинью своему коллеге по многочисленным телепроектам Сергею Лазареву.
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