Бритни Спирс поставила опасный эксперимент с собственным телом - что случилось

Поп-дива отказалась от какой-либо помощи с целью проверить свои силы.

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Бритни Спирс новости - Бритни Спирс не лечит перелом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

В начале мая американская певица Бритни Спирс устроила драку со своим бойфрендом в одном из отелей Лос-Анджелеса. Тогда артистка получила травму, но от госпитализации отказалась - вывих она решила лечить дома, а новость о повреждениях назвала преувеличенной.

Тем не менее, чуть больше недели спустя Спирс в своем блоге в Instagram призналась, что ее левая нога сломана. Она рассказала, что прежде у нее было уже целых три операции на этой ноге.

"Дважды - на колене и один раз - стопа. Врачи всегда говорили, что все заживет само собой, но есть огромная вероятность того, что нога снова сломается!!! Я всегда делала операции, и после них было еще больнее", - пожаловалась Брит.

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Из-за этого опыта, который кажется ей неудачным, Бритни Спирс приняла не самое стандартное решение для человека с переломом ноги. "На этот раз я буду упрямой. Посмотрим, сможет ли мое тело само себя вылечить", - заявила артистка.

Кто такая Бритни Спирс? Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

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