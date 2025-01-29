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Британская принцесса Беатрис Йоркская во второй раз стала мамой

Анна Подгорная
29 января 2025, 21:45
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Уже известны имя и пол нового наследника королевского престола.
Принцесса Беатрис, Эдоардо Мапелли-Моцци
Принцесса Беатрис во второй раз родила - имя, пол и дата рождения ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/edomapellimozzi

Краткое содержание:

  • Муж принцессы Беатрис сообщил о появлении еще одного ребенка
  • Члены британской королевской семьи поздравляют родителей с этим событием

Старшая из принцесс Йоркских Беатрис и ее супруг, итальянский аристократ и бизнесмен Эдоардо Мапелли-Моцци, во второй раз стали родителями. Об этом счастливый отец сообщил в своем блоге в Instagram через неделю после появления ребенка. У них родилась вторая дочь, которую назвали Афина Элизабет Роуз.

"Она миниатюрная и абсолютно идеальная. Мы все (включая Вольфи и Сиенну) уже совершенно очарованы ею. Наши сердца переполнены любовью к тебе, малышка Афина", - подписал первый портрет новорожденной дочери счастливый отец.

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Афина Элизабет Роуз - второй ребенок, который появился в браке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци. В 2021 году у них появилась дочь Сиенна Элизабет. Обе девочки получили второе имя в честь своей венценосной прабабушки - королевы Елизаветы II. У Эдо Мапелли-Моцци также есть старший сын от предыдущего брака - Кристофер-Вульф (Вольфи).

Примечательно, что, едва родившись, Афина уже внесла коррективы в жизнь британской королевской семьи. Младшая дочь принцессы Беатрис подвинула свою родную тетю, принцессу Евгению, в очереди престолонаследия на 12-ое место, а сама заняла 11-ое.

вторая дочь принцессы Беатрис
Принцесса Беатрис во второй раз родила - имя, пол и дата рождения ребенка / instagram.com/edomapellimozzi

Британская королевская семья поздравляет принцессу и ее мужа с рождением второй дочери. Так на официальной странице БКС в Instagram также появилось фото малышки Афины с добрыми пожеланиями ей и ее родителям от короля Чарльза III и королевы Камиллы: "Принцесса Беатрис и мистер Эдоардо Мапелли-Моцци рады сообщить о благополучном появлении на свет их дочери, Афины Элизабет Роуз Мапелли-Моцци, родившейся в среду, 22 января, в 12:57 дня. Малышка родилась весом 4 фунта и 5 унций. Король и королева, а также другие члены королевской семьи были проинформированы и очень рады этой новости. Ее Королевское Высочество и ее дочь здоровы и хорошо себя чувствуют".

Свои поздравления новорожденной внучке также оставила герцогиня Йоркская Сара Фергюсон - мама Беатрис. "Я переполнена любовью и радостью от того, что могу приветствовать с появлением на свет Афину Элизабет Роуз. Ее уже так обожают, и я невероятно счастлива снова стать бабушкой. Я так горжусь Эдо, Беатрис и остальными членами моей маленькой команды!" - написала она.

К ее словам присоединилась и младшая сестра Беатрис - принцесса Евгения. На своей странице она опубликовала фото младшей племянницы, которое подписала: "Добро пожаловать, малышка!"

вторая дочь принцессы Беатрис
Принцесса Беатрис во второй раз родила - имя, пол и дата рождения ребенка / instagram.com/sarahferguson15
вторая дочь принцессы Беатрис
Принцесса Беатрис во второй раз родила - имя, пол и дата рождения ребенка / instagram.com/princesseugenie

Британская королевская семья - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

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Кто такая принцесса Беатрис?

Принцесса Беатрис Йоркская (полное имя - Беатрис Елизавета Мария) - принцесса, член королевской семьи Великобритании. Старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, младшего брата короля Карла III, и Сары, герцогини Йоркской. На 2024 год является девятой по порядку в линии наследования трона шестнадцати независимых государств (Великобритании и монархических государств Британского содружества), сообщает Википедия.

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