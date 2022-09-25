Британская королевская семья показала место последнего пристанища Елизаветы II

Елизавета II похоронена в семейной склепе в Виндзорском замке / instagram.com/theroyalfamily

Королева Елизавета II еще летом отмечала 70-летие своего правления на британском престоле, а 8 сентября весь мир потрясла ужасная новость - Лилибет умерла в возрасте 96-ти лет в своем замке Балморал в окружении семьи.

Грусть по ушедшей монархине у многих смешивается с горькой радостью: ее дети, внуки и правнуки отмечают, что Елизавета II после смерти воссоединится со своей единственной и самой огромной любовью - ее супругом, принцем Филиппом Эдинбургским, в браке с которым она прожила 74 года. Она тяжело переживала его смерть в апреле 2021 года.

И вот, спустя неделю после похорон самой Елизаветы, на официальных страницах британской королевской семьи в социальных сетях появился снимок могильной плиты королевы.

Елизавета II похоронена вместе с мужем, принцем Филиппом, и со своими родителями - королем Георгом VI и королевой-консортом Елизаветой в семейном склепе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Там же покоится урна с прахом младшей сестры Елизаветы - принцессы Маргарет.

Надгробная плита королевы Елизаветы II / instagram.com/theroyalfamily

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2021 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.

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