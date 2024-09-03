Борется за жизнь: путинистке Долиной угрожают убийством из-за квартиры

Певичка Лариса Долина жалуется на угрозы о физической расправе.

https://stars.glavred.info/boretsya-za-zhizn-putinistke-dolinoy-ugrozhayut-ubiystvom-iz-za-kvartiry-ne-mozhet-otoyti-ot-istorii-s-kvartiroy-10593869.html Ссылка скопирована

Лариса Долина / коллаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial

Путинистка Лариса Долина, которая недавно якобы специально подстроила аферу с квартирой, чтобы таким образом вывести свои активы из террористической России и выехать оттуда, все никак не может отойти от того, что осталась без своей московской квартиры.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, у Долиной не осталось ни жилья, ни миллионов на счетах. Более того, говорят, что путинистку начали шантажировать.

Ей якобы звонят неизвестные и заставляют освободить жилплощадь. Более того, неизвестные говорят, что если артистка этого не сделает, то будет расплачиваться своим здоровьем.

видео дня

Кто такая Лариса Долина Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Сама Долина даже обратилась в органы, так как опасается за здоровье своей дочери и внучки.

Она также добавляет, что неизвестный говорит, что если Долина немедленно не освободит квартиру, он ее убьет или нанесет существенный вред здоровью.

Путинистка Лариса Долина - последние новости

Как известно, недавно любительница Путина Лариса Долина задонатила 180 млн рублей бойцам ВСУ. Российская певица Лариса Долина, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, поплакалась, что стала жертвой "очень хитрых и спланированных действий".

На своей странице в соцсетях сторонница диктатора Путина даже заявила, что люди, с которыми она контактировала, якобы находятся в Украине.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред