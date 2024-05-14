Борьба за жизнь: у короля Чарльза диагностировали пугающий побочный эффект от лечения

Король Чарльз лечится от онкологического заболевания.

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Король Чарльз III проходит сложное лечение/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Король Чарльз III потерял чувство вкуса во время лечения от рака.

По данным Page Six, британский монарх сделал это открытие во время посещения Армейского летного музея в Миддл-Уоллопе, Хэмпшир, со своим сыном принцем Уильямом в понедельник.

СМИ сообщают, что Чарльз разговаривал с ветераном британской армии Аароном Мэпплбеком, который признался королевской семье, что потерял вкус во время прохождения собственной химиотерапии от рака.

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75-летний король затем якобы признался, что он тоже перенес "потерю вкуса" во время лечения от нераскрытого типа рака.

Кто такой король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Букингемский дворец не сразу ответил на запрос Page Six о комментариях, а также публично не подтвердил и не опроверг это сообщение.

Чарльз и Уильям вместе появились в музее, где гордый отец официально назначил своего сына главнокомандующим армейской авиации.

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Напомним, ранее герцог Сассекский планировал увидеться со своим отцом королем Чарльзом во время визита в Лондон на этой неделе.

Напомним, ранее стало известно о том, что Кейт Миддлтон, скорее всего, не пересечется с принцем Гарри во время его поездки в Великобританию — если только кто-то не заставит ее.

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