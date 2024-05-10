Названа настоящая причина: почему король Чарльз не будет встречаться с Гарри

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Скорый приезд Гарри может указывать на серьезность ситуации / Коллаж Главред, фото Instagram/princeharryofengland, theroyalfamily

Герцог Сассекский планировал увидеться со своим отцом королем Чарльзом во время визита в Лондон на этой неделе.

По данным The Daily Mail, и это было сюрпризом, даже шоком, когда встреча родственников не произошла.

Недавно назначенный британский представитель принца Гарри заявил: "В ответ на многочисленные запросы и продолжающиеся предположения о том, встретится ли герцог со своим отцом во время пребывания в Великобритании на этой неделе, это, к сожалению, будет невозможно из-за насыщенной программы его Величества.

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Герцог, продолжил он, "понимает дневник обязательств своего отца и различные другие приоритеты и надеется увидеть его в ближайшее время".

Однако друзья короля Карла и королевы Камиллы, с которыми разговаривал эксперт, нисколько не удивлены. 75-летний король встречался со своим младшим сыном только один раз с тех пор, как более трех месяцев назад у него диагностировали неназванную форму рака – и та встреча длилась не более 30 минут.

Гарри примчался прямо из Калифорнии после объявления о болезни Чарльза, но вскоре после кратчайшей встречи с королем он отправился обратно в аэропорт.

Почему Его Величество решил не видеться со своим младшим сыном на этой неделе? "Ему не нужна драма в жизни", — объяснил один из друзей. "Гарри и Меган за последние несколько лет не принесли ему и остальным членам семьи ничего, кроме беспокойства", - добавила эксперт.

Напомним,

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