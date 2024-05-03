"Большое удовольствие": Максим Галкин показал отдых без Пугачевой в окружении фанаток

Максим Галкин продолжает свой концертный тур по Чехии и показал, как он прогулялся по Праге.

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Максим Галкин показался в Чехии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российский юморист Максим Галкин, который публично осудил страшное террористическое вторжение РФ в Украину и уехал с семьей жить в Израиль, не перестает радовать поклонников своим творчеством за пределами страны-оккупанта.

Так, на своей странице в соцсетях Галкин показал весеннюю прогулку в Чехии и восхитился красотой города.

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"Прага – это, конечно, город невероятно красивый. Каждый раз, когда сюда приезжаю получаю большое удовольствие", - сказал Максим.

Максима Галкина окружили фанатки в Праге / фото: скрин instagram.com/maxgalkinru/

В этот момент к нему подошли поклонницы, чтобы поздороваться и были в шоке, встретив своего кумира, они начали громко смеяться от радости.

Добавим, что, скорее всего, юморист отправился в тур без жены Аллы Пугачевой и двойняшек Гарри и Лизы.

Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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Отметим, недавно Максим Галкин опубликовал ролик, на котором проплыл пару кругов в море, а затем помахал в сторону камеры. В какой стране снято видео неизвестно, но напомним, что Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми сейчас живет в Израиле.

А также сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает удивлять своими способностями, в этот раз он похвастался смоделированной из игральных карт сложной фигурой .Алла Пугачева была в восторге и эмоционально прокомментировала роботу сына.

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