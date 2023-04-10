Больше не прячется: Паперная блеснула на красной дорожке в РФ и возобновляет выходы в свет

"Московская" дочь Ольги Сумской начинает терять контроль над ситуацией: усидеть на двух стульях Тоне становится все сложнее.

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Антонина Паперная и Владимир Яглыч посетили премьеру российского фильма / instagram.com/tony__pepper

Дочь украинских актеров Антонина Паперная в Украине имеет надежный тыл - здесь ее защищает мама, Народная артистка Украины Ольга Сумская. Она не дает СМИ говорить о дочери дурно несмотря на то, что Тоня уже более года хранит молчание относительно войны в нашей стране.

Паперная продолжает жить свою обычную жизнь в рф, и вместе с мужем и российским актером Владимиром Яглычем посещает премьеры и светские мероприятия, очевидно, исключительно из страха, как утверждает Сумская.

Недавно в российской прессе появились снимки Тони в компании мужа на красной дорожке - вместе они приехали на премьеру фильма, в котором Яглыч сыграл одну из главных ролей.

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Как утверждают росСМИ, на светском мероприятии супруги вели себя крайне непринужденно - широко улыбались, с удовольствием позировали перед камерами, шутили.

Тенденцию к восстановлению активной светской жизни Паперной отмечает и пресса страны-оккупанта, дескать целый год Тоня не выходила в свет, а теперь ни одна премьера не обходится без нее. Что стало причиной для такого прироста - неизвестно.

Антонина Паперная и Владимир Яглыч посетили премьеру российского фильма / thevoicemag.ru

Ранее Ольга Сумская расплакалась на интервью, когда рассказывала про своих московских внуков - актриса призналась, что старается взращивать в них любовь к украинской культуре.

Также Ольга Сумская высказала свое мнение о вероятной "могилизации" ее московского зятя - российского актера и мужа ее старшей дочери Владимира Яглыча.

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