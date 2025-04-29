"Больно": жена Виктора Павлика сквозь слез рассказала о серьезном диагнозе сына

Кратко:
- Екатерина Репьяхова рассказала о диагнозе сына
- С какими трудностями она столкнулась
Жена украинского известного певца Виктора Павлика – Екатерина Репьяхова – поделилась, как диагноз сына Миши влияет на жизнь.
На своей странице в соцсетях блогер опубликовала фрагмент видео шоу "За межами", и рассказала, как она переживает сложные этапы с сыном.
Напомним, Миша является не нормотипным ребенком и пока не разговаривает из-за задержки психоречевого развития. Мальчику сейчас три года и пока нет никакого прогресса в его развитии, хотя родители активно им занимаются.
"Когда появится диалог, смогу понимать мысли своего ребенка… И пускай он как-то себя не так ведет, будет выглядеть как-то – все равно! Главное – мой контакт с ребенком. Если я сегодня не могу понять, о чем он думает – больно ему или хорошо – я могу только догадываться, это очень сложно. Очень жду, чтобы он, например, мог сказать: "Мама, мне грустно, я хочу отдохнуть", - призналась Екатерина.
Также Репьяхова очень ждет, когда же сможет построить диалог с сыном.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, продюсер Вадим Лисица признался, что всех подробностей личной жизни Потапа и его жены Насти Каменских не знает. Также он высказался, как деятельность беглеца влияет на Каменских.
А также Елена Кравец поделилась, смогла бы она вернуться в команду Студии "Квартал 95". Кравец отметила, что она с трудом приняла решение уйти из "Квартала 95", тогда она пребывала за границей и сообщила коллегам о своем выборе в переписке.
Вас может заинтересовать:
- Кристина Орбакайте приняла важное решение и воссоединится с Аллой Пугачевой
- "Благодарю Бога за это счастье": Могилевская впервые показала своего мужа
- Дмитрий Комаров решился на отчаянный шаг после развода - детали
Кто такой Виктор Павлик?
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред