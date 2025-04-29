"Больно": жена Виктора Павлика сквозь слез рассказала о серьезном диагнозе сына

Екатерина Репьяхова объяснила, в чем дело.

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Виктор Павлик - семья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Репьяхова

Кратко:

Екатерина Репьяхова рассказала о диагнозе сына

С какими трудностями она столкнулась

Жена украинского известного певца Виктора Павлика – Екатерина Репьяхова – поделилась, как диагноз сына Миши влияет на жизнь.

На своей странице в соцсетях блогер опубликовала фрагмент видео шоу "За межами", и рассказала, как она переживает сложные этапы с сыном.

видео дня

Напомним, Миша является не нормотипным ребенком и пока не разговаривает из-за задержки психоречевого развития. Мальчику сейчас три года и пока нет никакого прогресса в его развитии, хотя родители активно им занимаются.

Екатерина Репьяхова о диагнозе сына / фото: скрин instagram.com, Екатерина Репьяхова

"Когда появится диалог, смогу понимать мысли своего ребенка… И пускай он как-то себя не так ведет, будет выглядеть как-то – все равно! Главное – мой контакт с ребенком. Если я сегодня не могу понять, о чем он думает – больно ему или хорошо – я могу только догадываться, это очень сложно. Очень жду, чтобы он, например, мог сказать: "Мама, мне грустно, я хочу отдохнуть", - призналась Екатерина.

Катя Репяхова и Виктор Павлик с сыном / instagram.com/repyahovakate

Также Репьяхова очень ждет, когда же сможет построить диалог с сыном.

Виктор Павлик / инфографика: Главред

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