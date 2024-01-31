Больная раком четвертой степени звезда "Беверли Хиллз" сообщила о чуде

Звезда поделилась захватывающей новостью о недавнем лечении.

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Шеннен Доэрти рассказала хорошие новости / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Легендарная американская актриса, звезда сериала Charmed (на украинском ТВ демонстрировался под названием "Все женщины - ведьмы") Шеннен Доэрти рассказала, что во время ее многолетней борьбы с раком молочной железы четвертой стадии произошло "чудо".

По информации The Daily Mail, рассказывая о своем здоровье, звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" поделилась захватывающей новостью о недавнем лечении.

"Я не буду говорить, что это такое, я нахожусь на новой капельнице от рака, и после четырех процедур мы не заметили разницы, и все хотели, чтобы я перешла, и я просто типа: "Мы буду продолжать это делать и посмотрим", — вспоминает 52-летняя актриса во время беседы с радиационным онкологом доктором Амином Мирхади.

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Она также добавляет, что после шестой или седьмой процедуры врачи увидели, как лекарство проходит сквозь гематоэнцефалический барьер.

Актриса назвала данную ситуацию "чудом".

Далее она объяснила, что "разрушение гематоэнцефалического барьера на самом деле является чудом этого препарата" и заставляет ее чувствовать, что Бог "вмешивается и говорит: "Я дам ей передышку".

"Иногда ты ищешь чудеса не там, где надо, а они прямо перед твоим лицом", — бредил Доэрти.

В ноябре она смело рассказала о том, что не хочет "умирать", узнав, что рак груди распространился на кости.

"Я еще не закончила жить. Я еще не закончила любить. Я не закончила творить. Я еще не закончила надеяться на то, что все изменится к лучшему. Я просто еще не закончила", — сказала звезда в своем подкасте.

Она также заявила, что надеется вдохновить других своим лечением: "Когда вы спрашиваете себя: "Почему я? Почему я заболела раком?" а затем: "Почему мой рак вернулся? Почему у меня четвертая стадия?", это заставляет вас искать большую цель в жизни".

"Мы энергичные люди, и у нас совершенно разные взгляды на жизнь. Мы люди, которые хотят работать, радоваться жизни и продолжать двигаться вперед".

В июне звезда "Хезерс" рассказала, что рак молочной железы четвертой стадии распространился на ее мозг.

Напомним, ранее Доэрти говорила, что сейчас использует обычный формат лечения и пытается сделать все возможное, чтобы оно ей помогало. Однако, когда появится более действенное, актриса наверняка она попробует.

Ранее также Шеннон Доэрти рассказала, что покинула известное телешоу "Все женщины - ведьмы" из-за интриг партнерши - Алиссы Милано.

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