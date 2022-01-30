"Болезни и потери": Джамала рассказала о трудностях в 2021 году

Артистка улетела на отдых одна.
Украинская певица Джамала решила отдохнуть и улетела в отпуск без мужа и детей. Звезда остановилась в Шри-Ланке и подвела итоги прошлого года.
В Instagram-stories Джамала написала, что 2021 год был для нее очень сложным. Звезда испытала много разочарований и неоправданных надежд.
"Трудный год во всех смыслах. Болезни, потери, столько разочарований и неоправданных надежд, и снова разочарований. А возможно, просто много ожиданий", - написала певица.
Также она рассказала, что очень много работает и уделяет внимание тем, кому, возможно, это совсем не нужно.
"Я 24/7 отдаю всю себя работе, чем бы я ни занималась. Я столько отдаю своей любви всем. Очень много любви и внимания. Возможно, даже тем, кому это совсем не нужно", - добавила Джамала.
Напомним, Тина Кароль в день своего рождения, 25 января, опубликовала трогательные архивные кадры и вспомнила о покойному муже.
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