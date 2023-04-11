"Боль становится постоянным спутником": Екатерина Кухар показала изувеченные балетом ноги

За воздушностью и изяществом артистов балета скрываются титанический труд и травмы.

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Екатерина Кухар показала синяки и рассказала про боль всех артистов балета / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Украинская прима-балерина и преподаватель Екатерина Кухар ведет на своей странице в Instagram "Записки балетной танцовщицы", ведь с ее опытом и тонкой натурой есть что рассказать миру.

Своим недавним постом она погрузила читателей в ту часть балетного волшебства, которая всегда остается за кулисами. Кухар опубликовала коротенький ролик, который состоял из фотографий тренировок и выступлений - от первых шагов до сценического совершенства.

Правда, акцент балерина сделала на боли, которую артистам балета приходится превозмогать ради танца. Сама Екатерина, увы, не исключение: среди красивых студийных фото появился и кадр ее побитых, в синяках и гематомах, коленок. Впрочем, к этим отметинам она относится философски.

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"Если артист балета проснулся утром, а у него ничего не болит - он умер… И так всю свою балетную жизнь… От первых балетных Plié и Tendu, первых мозолей от пуантов, и до последнего танцевального дыхания на сцене… Ты преодолеваешь себя, побеждая боль и травмы, и выходишь на сцену… Боль становится постоянным спутником. Иногда, врагом, а иногда - другом. Он выстраивает твои стальные границы возможностей или разрушает имеющиеся и расширяет их. Но со временем ты к нему привыкаешь… Как к кусочкам пробки в бутылке любимого старинного вина", - пишет прима-балерина.

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