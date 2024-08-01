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"Блондинка в законе" Риз Уизерспун завела роман через год после развода - СМИ

Анна Подгорная
1 августа 2024, 01:30
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Голливудская звезда нашла себе перспективного мужчину, который старше нее на 8 лет.
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун новости - у Уизерспун роман с финансистом Оливером Хаарманном / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В марте 2023 года американская актриса Риз Уизерспун объявила о разводе со своим вторым мужем, агентом Джимом Тотом, за несколько дней до их 12-ой годовщины свадьбы. Причиной были дежурные "непримиримые разногласия", в подробности которых артистка вдаваться не стала.

Тем не менее не планировала она и долго оплакивать свой неудавшийся брак. На днях звезду Голливуда папарацци застукали во время свидания с Оливером Хаарманном - 56-летним разведенным немецким финансистом и партнером-основателем частной инвестиционной компании Searchlight Capital Partners, сообщает Daily Mail.

Пару успели заснять во время прогулки по Нью-Йорку. Они мило болтали, и Хаарманн выглядел действительно заинтересованным "блондинкой в законе".

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За плечами Риз Уизерспун - два неудачных брака: с актером Райаном Филлиппом (1999-2008) и с агентом Джимом Тотом. Также она воспитывает троих детей дочь Аву Элизабет Филлипп (род. 9 сентября 1999), сына Дикона Риз Филлипп (род. 23 октября 2003) и сына Теннесси Джеймса Тота (род. 27 сентября 2012).

Кто такая Риз Уизерспун?

Риз Уизерспун - американская актриса и продюсер. Наиболее известна ролью Элль Вудс в серии фильмов "Блондинка в законе". Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и премии Американской Гильдии киноактеров в категории "Лучшая актриса".

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