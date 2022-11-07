Блогерша-таролог, которая хочет победы России

Блогерша-таролог, которая призывала украинцев сложить оружие, потому что нужно "принять врага с добром", возобновилась в вузе через суд после того, как ее отчислили за публичную поддержку действий российских сил, восстановилась в университете.

По информации УНИАН, в сентябре адвокат блогерши подал иск, в котором просил суд признать противоправным и отменить приказ ректора Белоцерковского национального аграрного университета (БНАУ) об отчислении студентки 4-го курса факультета ветмедицины и обязать ВУЗ восстановить девушку на учебе.

В ректорате сообщили, что девушку отчислили за "публичные призывы в Instagram о нарушении территориальной целостности и независимости Украины, необходимость капитуляции и сдачи оружия перед страной агрессором".

В то же время, ректорат обвинили в "дискриминации по политическим и религиозным мотивам, что нарушает конституционные права".

Между тем, в суде ответчик отметил, что блогерша-таролог злоупотребляла свободой слова, призывая Украину к капитуляции перед врагом.

Суд признал противоправным и постановил отменить приказ ректора БНАУ, обязав университет восстановить девушку на учебе. Также БНАУ должен оплатить студентке судебные расходы по делу в сумме 992,4 грн.

Напомним, ранее блогерша сообщила, что она "не донатит ВСУ специально и не ест мясо, потому что она не поддерживает убийства". Она также несколько раз подчеркнула, что "разумно" и "образованные люди" должны сложить оружие и "принять врага с добром", намекая, что украинцы должны простить россиянам все убийства и разрушения и встретили российских убийц "с добром".

ранее крымская блогерша, которая называет себя "Олечка Фомочка" обратилась к "правым украинцам", которые "кудахчат ей в директ" по поводу замалчивания войны.

Блогерша поливает помоями украинцев, которые просят рассказать ее о войне. "Отстаньте от меня, от моей инсты. Я имею право на мое личное мнение", - говорит наполненная филлерами крымская "звезда".

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