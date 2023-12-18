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Блогершу Квиткову признали виновной в резонансном ДТП

Алена Кюпели
18 декабря 2023, 13:05
Сама блогерга отреагировала на решение суда относительно резонансного ДТП.
Даша Квиткова ДТП
Даша Квиткова виновата в резонансном ДТП / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Украинская блогерша и бывшая жена Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая летом совершила лакшери-ДТП на арендованном лексусе, была признана виновной.

Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов на своей странице в Телеграм.

По информации Беспалова, 15 декабря 2023 года состоялось судебное заседание, согласно которому Дашу Квиткову признали виновной в случившемся ДТП.

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Сообщается, что также она должна выплатить компенсацию пострадавшим собственникам элитных автомобилей.

По словам Беспалова, Квиткова скрывает решение суда, потому что "боится очернить образ идеальной блогерши".

"Пожалуй, Даша молчит, потому что это идет в разрез ее идеальному образу, который совсем неидеален. Сейчас будет оправдываться, что подаст апелляцию и бла-бла-бла. Решение суда ставит жирную точку на безупречном образе блогерши. Никто не застрахован от ДТП. Это страшно. Но не нужно лгать и строить выгодный образ, чтобы выйти сухой из воды. Не получилось", - написал Беспалов в своем Telegram-канале.

Сама Квитков отреагировала на многочисленные сообщения, касающиеся суда.

Квиткова отреагировала на решение суда
Квиткова отреагировала на решение суда / Скриншот Instagram/kvittkova

Напомним, в Киеве, 27 августа, в Святошинском районе произошла авария с участием четырех элитных автомобилей. За рулем одного из них находилась известная блогерша Даша Квиткова.

Отметим, ранее потерпевшая в этом ДТП - Лилия Адаменко, которая находилась в автомобиле Тесла, который также был участником ДТП, рассказала некоторые подробности.

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