Блогерша, которая назвала ВСУ "мясом" надела парик и оправдалась за свои слова

Блогерша Таня Коряк списала свои высказывания на нервный срыв.

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Татьяна Коряк списала все на нервный срыв. Коллаж Главред, фото Instagram/korya4ka

Украинская блогерша Татьяна Коряк, которая в Instagram находится под псевдонимом "корячка" и выдала порцию очередного бреда, касающегося военного нападения России на Украину, очень похожего на тот, что транслируют российские пропагандисты, дала заднюю.

Испугавшись народного гнева, некая фитнес-инструктор Татьяна Коряк, вдруг стала ныть и давить на жалость.

На своей странице в Instagram, она записала видео, где надела парик и "вышла с разъяснениями", ведь "СМИ и Телеграмм каналы некрасиво перекрутили ее слова".

видео дня

На видео - Таня Коряк и ее попытки оправдаться:

Выйдя в эфир, блогерша первым делом напомнила, как она помогала детям-сиротам и донатила. Выдержав драматическую паузу, блогер вещает на русском языке:

"Я – украинка из Бахмута. То, что россияне сделали с моим городом… Я не могу описать вам эту боль. Я потеряла в этой войне очень много – дом, родных и близких мне. Я понимаю боль людей, которые теряют в этой войне, которые пишут мне каждый день с просьбой о помощи".

Кроме того, она объяснила свои слова о том, что защитники Украины - это "мясо". "Вы можете воспринимать мои слова как какой-то нервный срыв, но я действительно хочу, чтобы в моей стране наступил мир… Я устала терять близких и родных. Я думаю, вы тоже устали терять в этой войне. Поэтому я выступила за то, чтобы страна была в мире и процветании. Вот что я хочу!" – оправдывает свои слова блогер, хотя накануне она достаточно убедительно продвигала нарративы о "разных мнениях", "политических играх" и о том, что виновата в войне не Россия, напавшая на Украину, а отсутствие переговоров.

Напомним, ранее фитнес-блогерша, которая обосновалась на Кипре, сделала ряд циничных заявлений, называя украинских воинов "мясом", а также традиционно заявляя про "другую сторону ситуации". На своей странице, на которую подписан 1 млн пользователей, "корячка" говорит, что не нужно убивать россиян, а нужно вести переговоры.

Напомним, ранее блогерша-таролог, которая призывала сложить оружие сообщила, что она "не донатит ВСУ специально и не ест мясо, потому что она не поддерживает убийства". Она также несколько раз подчеркнула, что "разумно" и "образованные люди" должны сложить оружие и "принять врага с добром", намекая, что украинцы должны простить россиянам все убийства и разрушения и встретили российских убийц "с добром".

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