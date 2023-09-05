Плюс предательница: украинская блогерша оправдывает нападение РФ и называет ВСУ "мясом"

Хорошо, что эта блогера показала свое лицо сейчас.

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Скоро Корячка, надеемся, ответит за свои слова перед законом/ Коллаж Главред, фото Instagram/korya4ka, иллюстративное фото СБУ

Украинская блогерша Татьяна Коряк, которая в Instagram находится под псевдонимом "корячка" выдала порцию очередного бреда, касающегося военного нападения России на Украину, очень похожего на тот, что транслируют российские пропагандисты.

В частности, фитнесс-блогерша, которая обосновалась на Кипре, делает циничные заявления, называя украинских воинов "мясом", а также традиционно заявляя про "другую сторону ситуации".

На своей странице, на которую подписан 1 млн пользователей, корячка говорит, что не нужно убивать россиян. Кроме того, одна из подписчиц написала ей о том, что не время рассуждать о войне, сидя на Кипре рядом с мужем.

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"И муж за границей на морях. Знаете, как маме, чей ребенок каждый день плачет за папой, который на войне, больном смотреть. Вы скажете - отпишитесь. А я скажу - имейте уважение", - обращается к ней жена героя. На что фитнес-блогерша заявляет, что мол, если ее муж пошел воевать добровольно, то тогда она не понимает хейта.

Скриншот со страницы блогерши Татьяны Коряк

"Если его забрали - тоже самое. Претензии к тому, кто его забрал. Мы не обязаны так же делать и жить, как вы. Когда вы уже это поймете. Если у меня сложные периоды в жизни, все должны страдать", - сравнивает она свои жалкие проблемы с полномасштабной войной.

Нападение России на Украину она называет "грязными играми, в которые людей втягивают политики". "Если бы все так мыслили, как я, то не было бы войн", - намекает она на присутствие интеллекта у себя.

Скриншот со страницы блогерши Татьяны Коряк

Она также матом обратилась к своим подписчикам и назвала украинских защитников "мясом". "Количество воинов ничего не решит. Кого они сейчас набирают? Мужчин без опыта? Мясо? Чтобы что? Сейчас бьют (неценз.-авт) артиллерией, танками, самолетами. У воинов нет шансов. Тупо геноцид народа. Как вы, собака (неценз.-авт.), этого не видите? Мне жаль наш народ, который исчезает. Неужели нельзя переговорами решить?" – высказала ценное мнение блогерша, которая сама родом из Бахмута, который россияне стерли с лица земли.

Скриншот со страницы блогерши Татьяны Коряк

Одна из подписчиц спросила блогершу, почему она считает что те, кто пошел на войну, добровольно хотели убивать. "Может, они пошли защищать свое. Если бы все думали, как вы, кто б тогда защищал страну", - резонно спросила подписчица.

Скриншот со страницы блогерши Татьяны Коряк

"Вы мыслите только в одну сторону. Если бы вы мыслили как я, то другая сторона не нападала бы. Это касается всех", – заявила любительница кремлевской методички и пособница террористов. Теперь остается надеятся, что путь в Украину предательнице будет заказан, а СБУ лично арестует все ее имущество и передаст на нужды ЗСУ.

Кстати, передать привет предательнице можно тут ---

Между тем, дерзкая и смелая блогерша уже успела закрыть свою страницу, видимо не справившись с волной хейта, который полился на нее за поддержку Кремля.

Напомним, ранее блогерша-таролог, которая призывала сложить оружие сообщила, что она "не донатит ВСУ специально и не ест мясо, потому что она не поддерживает убийства". Она также несколько раз подчеркнула, что "разумно" и "образованные люди" должны сложить оружие и "принять врага с добром", намекая, что украинцы должны простить россиянам все убийства и разрушения и встретили российских убийц "с добром".

ранее крымская блогерша, которая называет себя "Олечка Фомочка" обратилась к "правым украинцам", которые "кудахчат ей в директ" по поводу замалчивания войны.

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