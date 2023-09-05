УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Плюс предательница: украинская блогерша оправдывает нападение РФ и называет ВСУ "мясом"

Алена Кюпели
5 сентября 2023, 15:22 обновлено 5 сентября, 15:29
85
Хорошо, что эта блогера показала свое лицо сейчас.
1693916386-4211.jpg
Скоро Корячка, надеемся, ответит за свои слова перед законом/ Коллаж Главред, фото Instagram/korya4ka, иллюстративное фото СБУ

Украинская блогерша Татьяна Коряк, которая в Instagram находится под псевдонимом "корячка" выдала порцию очередного бреда, касающегося военного нападения России на Украину, очень похожего на тот, что транслируют российские пропагандисты.

В частности, фитнесс-блогерша, которая обосновалась на Кипре, делает циничные заявления, называя украинских воинов "мясом", а также традиционно заявляя про "другую сторону ситуации".

На своей странице, на которую подписан 1 млн пользователей, корячка говорит, что не нужно убивать россиян. Кроме того, одна из подписчиц написала ей о том, что не время рассуждать о войне, сидя на Кипре рядом с мужем.

видео дня

"И муж за границей на морях. Знаете, как маме, чей ребенок каждый день плачет за папой, который на войне, больном смотреть. Вы скажете - отпишитесь. А я скажу - имейте уважение", - обращается к ней жена героя. На что фитнес-блогерша заявляет, что мол, если ее муж пошел воевать добровольно, то тогда она не понимает хейта.

1693916662-7419.jpeg
Скриншот со страницы блогерши Татьяны Коряк

"Если его забрали - тоже самое. Претензии к тому, кто его забрал. Мы не обязаны так же делать и жить, как вы. Когда вы уже это поймете. Если у меня сложные периоды в жизни, все должны страдать", - сравнивает она свои жалкие проблемы с полномасштабной войной.

Нападение России на Украину она называет "грязными играми, в которые людей втягивают политики". "Если бы все так мыслили, как я, то не было бы войн", - намекает она на присутствие интеллекта у себя.

1693916703-4438.jpg
Скриншот со страницы блогерши Татьяны Коряк

Она также матом обратилась к своим подписчикам и назвала украинских защитников "мясом". "Количество воинов ничего не решит. Кого они сейчас набирают? Мужчин без опыта? Мясо? Чтобы что? Сейчас бьют (неценз.-авт) артиллерией, танками, самолетами. У воинов нет шансов. Тупо геноцид народа. Как вы, собака (неценз.-авт.), этого не видите? Мне жаль наш народ, который исчезает. Неужели нельзя переговорами решить?" – высказала ценное мнение блогерша, которая сама родом из Бахмута, который россияне стерли с лица земли.

1693916788-1459.jpg
Скриншот со страницы блогерши Татьяны Коряк

Одна из подписчиц спросила блогершу, почему она считает что те, кто пошел на войну, добровольно хотели убивать. "Может, они пошли защищать свое. Если бы все думали, как вы, кто б тогда защищал страну", - резонно спросила подписчица.

1693916811-6407.jpg
Скриншот со страницы блогерши Татьяны Коряк

"Вы мыслите только в одну сторону. Если бы вы мыслили как я, то другая сторона не нападала бы. Это касается всех", – заявила любительница кремлевской методички и пособница террористов. Теперь остается надеятся, что путь в Украину предательнице будет заказан, а СБУ лично арестует все ее имущество и передаст на нужды ЗСУ.

Кстати, передать привет предательнице можно тут ---

Между тем, дерзкая и смелая блогерша уже успела закрыть свою страницу, видимо не справившись с волной хейта, который полился на нее за поддержку Кремля.

Напомним, ранее блогерша-таролог, которая призывала сложить оружие сообщила, что она "не донатит ВСУ специально и не ест мясо, потому что она не поддерживает убийства". Она также несколько раз подчеркнула, что "разумно" и "образованные люди" должны сложить оружие и "принять врага с добром", намекая, что украинцы должны простить россиянам все убийства и разрушения и встретили российских убийц "с добром".

ранее крымская блогерша, которая называет себя "Олечка Фомочка" обратилась к "правым украинцам", которые "кудахчат ей в директ" по поводу замалчивания войны.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Рада приняла решение: Резникова отправили в отставку

Рада приняла решение: Резникова отправили в отставку

14:17 Украина
Коррупционные скандалы в Украине тормозят поставки оружия – президент Литвы

Коррупционные скандалы в Украине тормозят поставки оружия – президент Литвы

12:33 Украина
СБУ взорвала в "ЛНР" топ-генерала, возглавлявшего "таможню"

СБУ взорвала в "ЛНР" топ-генерала, возглавлявшего "таможню"

11:03 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:38

Нужно всего 2 лимона: женщина показала, как довести духовку до блеска

15:22

Плюс предательница: украинская блогерша оправдывает нападение РФ и называет ВСУ "мясом"

15:15

Кто может возглавить мятеж против Путина: журналист объяснил основную проблемуВидео

14:59

На Таврическом направлении ВСУ "перемололи" сотню оккупантов и склады боеприпасов

14:40

Какие знаки зодиака экстрасенсы: три человека могут предсказать будущее

Заморозки войны не будет, всё закончится внезапно, как только не станет Путина – СотникЗаморозки войны не будет, всё закончится внезапно, как только не станет Путина – Сотник
14:38

Проект "Гай дитячих снів": группа 1+1 media высаживает деревья в память о погибших во время войны детях

14:17

Рада приняла решение: Резникова отправили в отставку

13:49

У мужа Анны Тринчер обнаружили психическое расстройство

13:24

Молитва за умершего: когда и как правильно читать, чтобы душа обрела покой

Реклама
13:20

Бабкина и 5'nizza поймали на сотрудничестве с россиянами: супруга Бабкина оправдалась

12:59

Гороскоп на завтра 6 сентября 2023: Близнецам – нове планы, Льву - усталость

12:54

Украинка украла 20 роз с могилы военнослужащего и подарила их невестке

12:41

Потолстели и постарели: как изменились звезды-путинисты российского сериала "Универ"

12:33

Коррупционные скандалы в Украине тормозят поставки оружия – президент Литвы

12:24

Съедается за минуту: безупречная намазки за 5 минут, копеечный рецепт

12:20

Кадыровцы вывозили певицу Ёлку в лес: продюсер рассказал, как живётся российским звёздам

12:18

Надевать стыдно, а выкинуть жалко: что можно сделать из старой дубленки

12:12

Эксперт пояснил, будет ли НАТО использовать в войне самолеты F-35 c ядерными ракетами

12:10

Ким объяснил, откуда взялась легендарная фраза "Доброго вечора, ми з України"

12:03

Favbet Foundation передал ВСУ еще один Ford Ranger

Реклама
12:03

Киев передал саперам новые автомобилиВидео

11:59

Владимир Дантес признался, почему не женится на Даше Кацуриной

11:42

Сложить "6" и "6" и получить "11": Шойгу шумно сел в лужу с подсчетом потерь ВСУВидео

11:29

Женщина удалила накипь из чайника за 5 минут: как ей это удалось

11:18

Как убрать жвачку с одежды и волос: действенные и быстрые способы

11:03

СБУ взорвала в "ЛНР" топ-генерала, возглавлявшего "таможню"

11:01

"Оккупанты будут убегать ночью": когда и как закончится война в Украине - прогноз

10:45

"Оборотни ради денег": Путинистка-звезда "Мухтара" изрыгнула желчь на Бенюка и Роговцеву

10:43

В РФ освободили Суровикина: в NYT узнали о судьбе генерала

10:40

Убойный эффект: как избавиться от тараканов народными средствами

10:36

Везли генеральского кота 2-мя вертолетами: пилот рассказал о диком случае в авиации РФВидео

09:56

Как отмыть чашку от чая и кофе: налет растворится через 5 минут

09:54

В Украине начали делать доплаты к пенсиям: кто имеет право на деньги

09:52

"Эрдоган был очень разочарован": в Сети всплыли детали встречи лидера Турции с Путиным

09:25

Бойцы РДК провели новый рейд в Брянскую область и ликвидировали 2 ФСБшников

09:07

С 1 октября украинки должны становиться на военный учет: кого это коснется

09:00

Ядерное оружие не спасет РФ от неминуемого проигрыша в войне - КочетковЭксклюзив

08:53

Что вы увидели первым: оптическая иллюзия покажет, насколько вы харизматичны

08:38

РФ может прекратить боевые действия: генерал назвал одно условие

07:58

В боях с оккупантами в Украине погиб доброволец из Колумбии

Реклама
07:25

ВСУ добились тактического успеха на Запорожье и продвинулась за "зубы дракона" - ISW

07:05

Оптическая иллюзия для гениев: лишь единицы разглядят известного человека на картинке

06:49

Почему назначение Умерова не влияет на коррупциюмнение

06:43

В РФ заявили об атаке дронов на Москву и еще две области: что известно

06:35

Что означает "нівроку": языковед объяснил колоритное слово

05:40

Эксперт объяснил, почему "Кинжалы" на Су-34 являются российским "вбросом"

05:15

ООН чрезвычайно негативно относится к Украине: политолог удивил подробностями

04:40

Спецоперация в тылу РФ: разведчики ВСУ раскрыли, как ушли из засады под Бахмутом

04:05

Армия РФ совершила парад ошибок, до конца сентября мы можем освободить Токмак – Коваленко

03:10

Бывшая жена Потапа раскрыла суммы, которые тратит в месяц

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять