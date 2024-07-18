"Благодарна вселенной": Ольга Сумская поделилась радостным событием

Ольга Сумская посвятила новый пост в честь дня рождения мужа.

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Ольга Сумская поздравила мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska/?hl=uk

Украинская известная актриса Ольга Сумская высказалась о своих чувствах к мужу – украинскому актеру Виталию Борисюку.

Сегодня Виталий празднует свое 61-летие и по этому поводу Сумская опубликовала их совместную фотографию на своей странице в соцсетях, а также оставила нежное послание.

видео дня "Витасик, родной, с днем рождения. Благодарна вселенной за наше чувство", – написала актриса.

Отметим, пара запечатлена на фото в обнимку, Ольга позировала в легком костюме с ярким принтом, а Виталий в желтой футболке и синих джинсах.

Кто такая Ольга Сумская? Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Ольга Сумская - последние новости по теме

Напомним, ранее Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери, которая живет в Москве. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе с Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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