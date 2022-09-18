Бисексуальная украинская модель рассказала, кто из отечественных артисток ее привлекает

Виктория Маремуха призналась, что ее сексуально привлекает Тина Кароль / instagram.com/vicky_mare

Украинская модель, финалистка 2 сезона шоу Супермодель по-українськи и блогерка Виктория Маремуха живет со своим мужем, миллионером и бизнесменом по имени Луи, в открытом браке, при этом сексуально ее привлекают как женщины, так и мужчины.

Модель обсудила свою бисексуальность с ведущим Славой Деминым на шоу Слава +. Маремуха призналась, что новость о ее сексуально ориентации шокировала ее семью и близких.

На вопрос ведущего о том, нравится ли ей кто-то из украинских артисток, как женщина, Маремуха ответила, не задумываясь. Имя ее фаворитки последовало так быстро, что стало понятно, что модель об этом задумывалась не один раз и всерьез.

Так, среди звездных украинских красавиц блогерка выбрала бы себе в партнерши Тину Кароль. "Тина Кароль. Вот в своем новом образе она мне очень заходит", - рассказала она.

Ранее совершивший каминг-аут, как бисексуал, участник 2 сезона Холостячки со Златой Огневич, подводный фотограф и фридайвер Андрей Хветкевич рассказал, кто из соперников на проекте ему нравился, как мужчина.

Также росСМИ, с отсылкой на неизвестную украинскую блогерку, заявили о том, что украинская певица Вера Брежнева развелась с музыкальным продюсером Константином Меладзе еще летом 2022 года.

Другие новости: