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"Сделано в Украине с любовью": украинская модель впервые станет мамой

20 апреля 2022, 01:27

Девушка долгое время боялась рассказывать о своей маленькой семейной радости.

Виктория Маремуха беременна - фото модели с животиком / instagram.com/vicky_mare

Украинская модель, финалистка 2 сезона шоу Супермодель по-українськи и блогерка Виктория Маремуха сообщила, что она и ее супруг, миллионер и бизнесмен по имени Луи, впервые готовятся стать родителями.

Девушка выложила снимки заметно округлившегося животика, которые подписала: "Сделано в Украине с любовью! Made in Ukraine with love!"

По признанию Маремухи, она долго сомневалась, стоит ли говорить о своем положении, когда ее страна охвачена войной. Будущей маме ее счастье казалось неуместным в такой трагический момент для Украины.

Однако близкие убедили ее - в такое сложное время хорошие новости просто необходимы. И оказались правы: пост модели с "беременными" фото собрал практически 90 тыс. лайков, а в комментариях говорят, что сообщение о ее беременности для многих послужило поводом искренне улыбнуться впервые за долгое время.

Будущую маму с грядущим пополнением в семье поздравили украинские звезды Анна Тринчер, Мишель Андраде, Леся Никитюк, Соня Плакидюк и др.

Виктория Маремуха беременна - фото модели с животиком / instagram.com/vicky_mare

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