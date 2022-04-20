"Сделано в Украине с любовью": украинская модель впервые станет мамой

Девушка долгое время боялась рассказывать о своей маленькой семейной радости.
Украинская модель, финалистка 2 сезона шоу Супермодель по-українськи и блогерка Виктория Маремуха сообщила, что она и ее супруг, миллионер и бизнесмен по имени Луи, впервые готовятся стать родителями.
Девушка выложила снимки заметно округлившегося животика, которые подписала: "Сделано в Украине с любовью! Made in Ukraine with love!"
По признанию Маремухи, она долго сомневалась, стоит ли говорить о своем положении, когда ее страна охвачена войной. Будущей маме ее счастье казалось неуместным в такой трагический момент для Украины.
Однако близкие убедили ее - в такое сложное время хорошие новости просто необходимы. И оказались правы: пост модели с "беременными" фото собрал практически 90 тыс. лайков, а в комментариях говорят, что сообщение о ее беременности для многих послужило поводом искренне улыбнуться впервые за долгое время.
Будущую маму с грядущим пополнением в семье поздравили украинские звезды Анна Тринчер, Мишель Андраде, Леся Никитюк, Соня Плакидюк и др.
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Ранее молодая жена украинского исполнителя Виктора Павлика Катерина Репяхова похвасталась подросшим сыном Мишей.
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