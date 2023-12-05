Билли Айлиш сделала каминг-аут

Популярная американская певица Билли Айлиш впервые публично совершила каминг-аут и неожиданно нарвалась на критику в Сети.

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Билли Айлиш рассказала, что ей нравятся и парни, и девушки / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Всемирно известная американская поп-певица Билли Айлиш совершила каминг-аут и откровенно рассказала фанатам о своей сексуальной ориентации. Соответствующее признание артистка сделала в разговоре с журналистами Variety.

В частности, у 21-летней певицы не собирается ли она совершить каминг-аут. На что Билли с удивлением ответила ‒ мол, считала, что все догадываются о ее нетрадиционной сексуальной ориентации и что ей нравятся девушки.

"Я думала, что это было очевидно. Я не понимала, что люди не знают. Я делала это давно и просто не говорила об этом", — сказала певица.

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После выхода статьи на Айлиш посыпался шквал критики. Некоторые фанаты обвинили знаменитость в том, что она специально заигрывает с ЛГБТ-сообществом, чтобы у нее еще сильнее выросла армия поклонников. В ответ на хейт девушка отметила, что ей нравятся мужчины и женщины.

"Мне нравятся пани и девушки. Оставьте меня в покое", - резко написала артистка.

Напомним, ранее украинская певица Alyosha намекнула на проблемы в отношениях с Тарасом Тополей. Разлад в паре, по мнению артистки, наступил из-за долгой разлуки.

Также стало известно, что популярная блогерша Настя Талпа беременна во второй раз. Осенью она снова вышла замуж и теперь ждет ребенка от второго мужа.

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