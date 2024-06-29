Беззубую невестку Наташи Королевой высмеяли в сети

Невестка-стриптизерша сына Королевой опозорилась в сети.

https://stars.glavred.info/bezzubuyu-nevestku-natashi-korolevoy-vysmeyali-v-seti-10576868.html Ссылка скопирована

Невестку Королевой высмеяли в сети / Коллаж Главред, фото Стархит

В сети смеются не только над мужем-стриптизером Наташи Королевой - Тарзаном. Теперь посмешищем стал и его сын вместе со своей девушкой-стриптизершей.

В частности, как пишут пропагандистские СМИ, в сети начали высмеивать девушку сына Королевой и Глушко. Предметом насмешек стал рот молодой барышни, точнее отсутствие в нем зубов.

Под очередным фото пользователи стали просить звездное семейство вставить женщине зубы. "Вставьте девке зубы уже, семейство, блин", - пишут они.

видео дня

Между тем, беззубую стриптизершу все и так устраивает. Более того, ей кажется что эта, так называемая "натуральная красота" ей идет больше чем ненастоящие виниры.

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред