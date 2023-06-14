Безвкусные луки от Скабеевой: парад дурацких косичек и пиджаков

Главная российская пропагандистка Ольга Скабеева, оказывается, совершенно не умеет одеваться.

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Скабеева и ее главный инструмент / скриншот из видео

Про российскую пропагандистку Ольгу Скабееву, которая ненавидит Украину и является потенциальным кандидатом для международного трибунала, можно говорить вечно.

Ведь кроме черного рта, она имеет еще и определенный образ. Она редко появляется на публике в красивой одежде и с распущенными волосами.

Ольга Скабеева и ее начес / Сриншот видео

Между тем, она, как правило, собирает волосы в детские косички, делает начес, слегка подкрашивает небольшие глаза и носит мешковатые, что ли "советские" пиджаки нейтральных, а то и коричневых цветов.

видео дня

Заплела девица косу - Скабеева с прической / Скриншот видео

Скабеева в мешковатых штанах на встрече с Лукашенко / Скриншот видео

Скабеева иногда появляется в лодочках на высоких каблуках, а иногда носит туфли на плоском ходу. Их она дополняет традиционным пиджаком.

Резиночка с бубочками: Скабеева и ее бестолковый лук с Лукашенко / Скриншот видео

Еще Скабеева любит поддевать под пиджак рябые и цветастые кофточки. Иногда со стразами. Что бы, как говориться, блестеть во всей красе.

Скабеева с мужем Поповым построились для очередной порции пропаганды / Скриншот видео

Особенно "яркими" луки получаются в паре с ее мужем, таким же пропагандистом Евгением Поповым.

Ольга Скабеева и ее "фемили лук" с Поповым / Скриншот видео

Стиляги - Скабеева и Попов / Скриншот видео

В обычной жизни Скабеева также плетет свои волосы в разные колоски и носит одежду странного цвета.

Скабеева и Попов вне студии / Скриншот видео

Между тем, иногда в интернете мелькают фото Скабеевой, то с часами Apple на руке, то с туфлями от Valentino. Думаю, россияне бы сильно удивились, увидев гардеробную любительницы "советских" пиджаков.

Напомним, ранее дочь Владимира Соловьева, главного российского пропагандиста, который ненавидит украинцев и Украину и всячески поддерживает убийства мирных граждан Катерина, открыто выступила против нападения России на Украину.

Ранее журналисты заинтересовались, что же делает сын министра обороны террористической России Сергея Шойгу, который также, как и директор России Путин, понесет наказание в международных судах.

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