Про российскую пропагандистку Ольгу Скабееву, которая ненавидит Украину и является потенциальным кандидатом для международного трибунала, можно говорить вечно.
Ведь кроме черного рта, она имеет еще и определенный образ. Она редко появляется на публике в красивой одежде и с распущенными волосами.
Между тем, она, как правило, собирает волосы в детские косички, делает начес, слегка подкрашивает небольшие глаза и носит мешковатые, что ли "советские" пиджаки нейтральных, а то и коричневых цветов.
Скабеева иногда появляется в лодочках на высоких каблуках, а иногда носит туфли на плоском ходу. Их она дополняет традиционным пиджаком.
Еще Скабеева любит поддевать под пиджак рябые и цветастые кофточки. Иногда со стразами. Что бы, как говориться, блестеть во всей красе.
Особенно "яркими" луки получаются в паре с ее мужем, таким же пропагандистом Евгением Поповым.
В обычной жизни Скабеева также плетет свои волосы в разные колоски и носит одежду странного цвета.
Между тем, иногда в интернете мелькают фото Скабеевой, то с часами Apple на руке, то с туфлями от Valentino. Думаю, россияне бы сильно удивились, увидев гардеробную любительницы "советских" пиджаков.
Напомним, ранее дочь Владимира Соловьева, главного российского пропагандиста, который ненавидит украинцев и Украину и всячески поддерживает убийства мирных граждан Катерина, открыто выступила против нападения России на Украину.
Ранее журналисты заинтересовались, что же делает сын министра обороны террористической России Сергея Шойгу, который также, как и директор России Путин, понесет наказание в международных судах.
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