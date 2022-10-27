Бежит от уголовного дела: Роднянский рассказал, от чего спасается Собчак

Александр Роднянский / ТАСС

Украинский кинопродюсер, который работал в России, но с начала военного вторжения закрыл все свои проекты там, высказался относительно своего возвращения в россию пропанагдистки Ксении Собчак, которая сбежала из России в Литву.

По его словам, сам продюсер не разделяет злорадства по отношению к Собчак. "И не потому, что мы очень давно и близко знакомы. Мне грустно, что уничтожают последний островок настоящей медийной жизни. "Осторожно, новости" Собчак я смотрел. Это был заметный проект, источник многих эксклюзивных новостей. Сама Ксения делала достойные журналистские работы", - говорит он.

Роднянский также приводит в пример интервью Даши Касаткиной и ее девушки. "Во времена дикой гомофобии в России подобная программа - поступок ее автора", - обозначает Роднянский.

Он также полагает, что у Собчак была огромная аудитория. "И Ксения предлагала ей, безусловно, либеральные и прозападные идеи.⠀Да, она пыталась играть между всеми. "Сидеть на двух стульях". Как это казалось возможным ещё совсем недавно. Но времена изменились. Как у Стругацких - "на смену серым пришли чёрные", - сравнивает продюсер.

Роднянский добавляет, что в условиях войны и последовательного уничтожения остатков гражданского общества в России, любой, кто вынужден бежать от преследований, заслуживает поддержки. "Ксения бежит от сфабрикованного против неё уголовного дела - это очевидно. И кажется, ещё не понимает, что прежняя жизнь закончилась. И явно пытается договориться. Вернуться. "Своя среди чужих, чужая среди своих", - подытоживает он.

Напомним, ранее стало известно о том, что Ксения Собчак сбежала из России фактически пешком. На видео попали кадры, как она бежит через литовско-белорусскую границу.

Кроме того, матерая русская пропагандистка Тина Канделаки выложила в Интернет снимки израильского паспорта скандальной журналистки и политика Ксении Собчак (существование которого та недавно категорически отрицала). Фото появились в Telegram-канале Канделаки.

Путинистка обвинила Собчак во лжи насчет второго паспорта. По всей вероятности, именно с ним Собчак сумела спешно покинуть Россию и оказаться в Литве транзитом через Беларусь.

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