Актриса Татьяна Кравченко, которая известна зрителю по роли Валентины Будько в сериале Сваты, резко постарела.
Еще одна актриса Олеся Железняк, которая поддерживает войну россии против Украины, опубликовала свежий снимок с коллегой, где они находятся в Белгороде.
На опубликованном фото можно с трудом узнать Татьяну Кравченко - 69-летняя Валюха заметно "сдала".
Напомним, ранее звезда украинского сериала "Сваты" Олеся Железняк, которая открыто поддерживает террориста Путина, убийства мирных граждан Украины, а также его захватнические амбиции, неожиданно высказалась в отношении президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, ранее Олеся Железняк, которая сыграла Ларису Буханкину, снова обратилась к украинской актрисе Анне Кошмал, сыгравшую Женю Ковалеву.
Смотрите откровенное интервью звезды "Сватов" Анны Кошмал о коллегах из сериала, муже и материнстве:
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