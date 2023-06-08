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Без слез не глянешь: как сейчас выглядит резко постаревшая Валюха со Сватов

Сергей Кущ
8 июня 2023, 15:59 обновлено 8 июня, 15:59
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69-летнюю актрису Татьяну Кравченко уже очень сложно узнать.
Татьяна Кравченко рез постарела
Татьяна Кравченко рез постарела / скриншот YouTube

Актриса Татьяна Кравченко, которая известна зрителю по роли Валентины Будько в сериале Сваты, резко постарела.

Еще одна актриса Олеся Железняк, которая поддерживает войну россии против Украины, опубликовала свежий снимок с коллегой, где они находятся в Белгороде.

На опубликованном фото можно с трудом узнать Татьяну Кравченко - 69-летняя Валюха заметно "сдала".

Олеся Железняк и Татьяна Кравченко
Олеся Железняк и Татьяна Кравченко / скриншот

Напомним, ранее звезда украинского сериала "Сваты" Олеся Железняк, которая открыто поддерживает террориста Путина, убийства мирных граждан Украины, а также его захватнические амбиции, неожиданно высказалась в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Олеся Железняк, которая сыграла Ларису Буханкину, снова обратилась к украинской актрисе Анне Кошмал, сыгравшую Женю Ковалеву.

Смотрите откровенное интервью звезды "Сватов" Анны Кошмал о коллегах из сериала, муже и материнстве:

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