Без осложнений но с гистологией: сыну известного шоумена сделали операцию

Слава Демин рассказал про состояние подростка после хирургического вмешательства.

https://stars.glavred.info/bez-oslozhneniy-no-s-gistologiey-synu-izvestnogo-shoumena-sdelali-operaciyu-10522870.html Ссылка скопирована

Слава Демин поделился, как прошла операция сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Украинский ведущий Слава Демин ранее рассказывал поклонникам, что его единственному сыну, 13-летнему Владиславу, предстоит операция. Хирургическое вмешательство было назначено на 6 декабря и было необходимостью, так как подросток без процедуры постоянно болел.

Сегодня шоумен рассказал в своем блоге в Instagram про операцию наследника и его самочувствие. Так Влад для удаления аденоидов отправился с родителями в Охматдит еще утром.

Демин рассказал, что по правилам с сыном мог остаться лишь один из родителей и лишь после прохождения теста на коронавирус. Шоумен с бывшей супругой решили, что ухаживать за мальчиком будет она.

видео дня

После операции стало известно, что все прошло успешно, но аденоиды Влада были настолько увеличенными, что врач принял решение отправить их на гистологию.

Через пару часов, за которые Влад успел отойти от наркоза и выспаться, родители забрали его домой. Теперь мальчику предстоит 10 дней провести дома, а затем явится к врачу на осмотр.

Слава Демин поделился, как прошла операция сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Ранее 21-летний украинский певец, победитель проектов Голос. Діти и Голос країни, Роман Сасанчин пожаловался на проблемы со здоровьем, которые стали существенно мешать ему нормально функционировать.

Ранее украинский артист Тарас Тополя с окровавленной головой показал фото с места ДТП - вместе с музыкантами из группы Антитела он показал обратную сторону волонтерства, с которой они столкнулись лично.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.