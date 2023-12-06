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Без осложнений но с гистологией: сыну известного шоумена сделали операцию

Анна Подгорная
6 декабря 2023, 22:30
Слава Демин рассказал про состояние подростка после хирургического вмешательства.
Слава Демин с сыном
Слава Демин поделился, как прошла операция сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Украинский ведущий Слава Демин ранее рассказывал поклонникам, что его единственному сыну, 13-летнему Владиславу, предстоит операция. Хирургическое вмешательство было назначено на 6 декабря и было необходимостью, так как подросток без процедуры постоянно болел.

Сегодня шоумен рассказал в своем блоге в Instagram про операцию наследника и его самочувствие. Так Влад для удаления аденоидов отправился с родителями в Охматдит еще утром.

Демин рассказал, что по правилам с сыном мог остаться лишь один из родителей и лишь после прохождения теста на коронавирус. Шоумен с бывшей супругой решили, что ухаживать за мальчиком будет она.

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После операции стало известно, что все прошло успешно, но аденоиды Влада были настолько увеличенными, что врач принял решение отправить их на гистологию.

Через пару часов, за которые Влад успел отойти от наркоза и выспаться, родители забрали его домой. Теперь мальчику предстоит 10 дней провести дома, а затем явится к врачу на осмотр.

Слава Демин с сыном
Слава Демин поделился, как прошла операция сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

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