Без эпатажа и кордебалета: Мадонна назвала главные правила своего дома

Двое родных и четверо усыновленных детей Мадонны выросли в особой атмосфере, фрагментом которой поделилась певица.

Мадонна перечислила правила, которых она и дети придерживаются дома / instagram.com/madonna

Американская певица Мадонна является не только поп-иконой, но и заботливой матерью. 64-летняя артистка сейчас воспитывает четверых несовершеннолетних детей, которых она усыновила в Малави (самому старшему - 18 лет, младшим - 11).

Сама Мадж выросла в большой семье, и вопрос материнства для нее всегда был щекотливым - в детстве она пережила психологическую травму из-за ранней смерти ее матери. И хоть певицу многие осуждают за чрезмерную откровенность, эпатаж и неподобающее ее возрасту поведение, ее дети чувствуют себя с ней максимально комфортно.

Недавно артистка на своей странице в Instagram показала, как проводит с ними день: сперва завтрак, затем - танцы и конная прогулка. Также она обнародовала правила, которым стараются придерживаться она и дети дома.

видео дня

Мадонна показала табличку, на которой было всего 5 пунктов: "1. Улыбайся. 2. Будь счастлив. 3. Слушай, что говорят остальные. 4. Говори на языке доброты. 5. Радуйся тому, что имеешь".

При этом певица позирует в ярком домашнем свитере, без макияжа и фильтров с абсолютно спокойным лицом. Похоже время с детьми действительно приносит умиротворение в ее мятежную душу.

Мадонна перечислила правила, которых она и дети придерживаются дома / instagram.com/madonna

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