Бейонсе установила мировой рекорд на Грэмми-2023

Ноулз делает это во второй раз, подтверждая свой негласный титул королевы и гласный - артиста тысячелетия.

Бейонсе за 26 лет на сцене получила 32 статуэтки Грэмми / instagram.com/beyonce

Американская певица, танцовщица и музыкальный продюсер Бейонсе устроила на 65 церемонии Грэмми настоящий фурор. Артистка доказала, что "Королевой" ее называют не зря, ведь за свой новый альбом Возрождение (Renaissance), который вышел летом 2022 года, она собрала рекордное количество заветных статуэток.

Би победила сразу в двух номинациях: "Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом" за пластинку Renaissance, а также "Лучшая песня в стиле R&B" - за композицию CUFF IT. Таким образом в руках Бейонсе (за сольную карьеру и в составе группы Destiny’s Child) оказалось 32 "Грэмми".

Такое количество наград от Национальной академии искусства и науки звукозаписи до нее еще не получал никто. Артистка побила рекорд венгерско-британского дирижера Георга Шолти с его 31 статуэткой. Музыкант был рекордсменом на протяжении 20 лет.

Это - второй рекорд Королевы Би на Грэмми. В 2021 году она стала первой женщиной, которая выиграла наибольшее количество статуэток Грэмми за свою карьеру - 28.

Всего за за 26 лет карьеры Бейонсе Ноулз получила 1355 номинаций на премии в различных областях. Из них победила артистка в 594.

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