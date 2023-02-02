Блистательная Бейонсе заточила мощные бедра в хрупкие доспехи из стразов

Ноулз в образе девы-воительницы верхом на сверкающем коне сделала важное объявление о своей карьере.

Бейонсе едва прикрыла срам "голым" боди из стразов / instagram.com/beyonce

28-кратная обладательница Грэмми, певица, танцовщица и музыкальный продюсер Бейонсе не раз признавалась, что любит наряжаться сексуально, но вести себя, как леди. Это она, похоже, и пыталась объединить в эпатажном снимке, которым анонсировала свой мировой тур под названием Возрождение (Renaissance).

В конце июля 2022 года вышел седьмой студийный альбом Королевы Би, и спустя полгода артистка объявила о том, что в мае 2023 в Стокгольме (Швеция) ее музыкальный ренессанс начнет свой путь по всему миру. Тур затянется на пять месяцев, и завершится в Новом Орлеане.

Для привлечения внимания к новому музыкальному событию Бейонсе на своей странице в Instagram показала снимок, который будоражит воображение ее многомиллионной армии фанатов.

В кадре она сидит на лошади, украшенной тысячами сверкающих кристаллов. Сама Бейонсе, впрочем, выглядит не менее блистательно - свои пышные формы (которым, вопреки многочисленной критике, всегда оставалась верна) она облачила в изящное подобие доспеха, который состоит из стразов. Такой необычный наряд едва скрыл интимные места артистки.

Ранее 45-летняя "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар засветила шикарные ножки в неприлично коротком мини - в таком виде "Баффи" пришла на премьеру нового фильма.

Также в откровенном наряде предстала перед поклонниками украинская ведущая и волонтерка Маша Ефросинина - для съемок она надела платье с таким убийственным декольте, что его эффект сравнили с действием Himars.

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