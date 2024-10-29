Беременная жена Остапчука обозвала украинских журналистов

Коротко:
- Катерина Остапчук обматерила СМИ
- Остапчук ответила подписчикам
Третья супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука Катерина Остапчук грубо обозвала украинские СМИ.
На своей странице в Instagram, она ответила на комментарий подписчицы, которая сделала комплимент беременной Остапчук. В частности, подписчица написала, что раньше не воспринимала ее, потому что виноваты в этом СМИ. "СМИ имеют большое влияние на людей, если у них нет своего собственного мнения", - написала подписчица.
В то же время Остапчук, которая приняла волевое решение быть публичной, прокомментировала этот момент в грубой и нецензурной форме.
"Я себя раньше тоже не воспринимала, а теперь привыкла. И людям следует не формировать свое мнение только по тому, что пишут идиоты (неценз. - авт.) в интернетах", - сформулировала свое отношение ко всем украинским СМИ 24-летняя беременная супруга телеведущего.
Кто такой Владимир Остапчук
Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся.
Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской.
В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.
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Напомним, ранее жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская призналась, не боится ли, что ведущий ее бросит так же, как своих двух предыдущих жен.
Ранее также Екатерина Полтавская раскрыла детали об общении с детьми Остапчука от предыдущего брака. Она объяснила, что дети проживают в Канаде, поэтому пока они не общаются.
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