Белокурый ангел: как выглядит обаятельный малыш из комедии "Деннис-мучитель" сейчас

Мэйсон Гембл - ребенок-актер, которого не сломал Голливуд.

https://stars.glavred.info/belokuryy-angel-kak-vyglyadit-obayatelnyy-malysh-iz-komedii-dennis-muchitel-seychas-10580801.html Ссылка скопирована

Деннис-мучитель сейчас - как выглядит Мэйсон Гембл / коллаж: Главред, фото: imdb.com

В 1993 году на экраны вышла семейная кинокомедия "Деннис-мучитель" по мотивам одноименных комиксов Хэнка Кэтчема. И хотя критики, неизбежно сравнивая фильм с "Один дома", остались от него не в восторге, "Деннис-мучитель" имел успех у зрителей.

Маленький Деннис со всей своей непосредственностью методично попадал в различные неприятности, создавая окружающим значительные неудобства. Главной "жертвой" ребенка становился его сосед - пожилой и ворчливый мистер Уилсон, с которым сорванцу в конечном итоге все же удается найти общий язык.

Того самого "Денниса" сыграл 7-летний Мэйсон Гембл - ребенок-актер, который обошел 20 тысяч конкурентов, чтобы получить заветную роль. После успешного кинодебюта он продолжил сниматься в различных теле- и кинопроектах.

видео дня

На счету Гембла всего 17 работ, включая "Академию Рашмор", "Гаттаку" и пр. В последний раз на киноэкранах Мэйсон появился в 2011 в кинофильме "Гольф в королевстве".

В 2016 году Гэмбл стал доктором наук в области экологии и инженерии, получил научную степень в области морской биологии, и сейчас работает ученым-экологом. Своей карьерой 38-летний Мэйсон Гембл, бывший ребенок-актер, а ныне - научный сотрудник, очень доволен, хотя актерство он по-прежнему считает своей первой большой любовью, которая не забывается, сообщает The Sun.

Деннис-мучитель сейчас - как выглядит Мэйсон Гембл / коллаж: Главред, фото: instagram.com/masonwgamble

Что такое Деннис-мучитель? "Деннис-мучитель" - американский семейный комедийный фильм 1993 года, основанный на одноименном комиксе Хэнка Кэтчема. Режиссер Ник Касл, сценарист и сопродюсер Джон Хьюз, дистрибьютор Warner Bros. Фильм вышел на экраны 25 июня 1993 года и имел коммерческий успех, собрав 117,2 миллиона долларов при бюджете в 35 миллионов долларов.

Последние звездные новости:

Ранее стало известно, что Швейцария планирует отказаться проводить Евровидение-2025. Победу в страну привезли Nemo, однако политические споры могут помешать конкурсу состояться в грядущем году.

Также звезда сериала "Почему женщины убивают", актриса Александра Даддарио, сообщила, что беременна первенцем. Уже несколько месяцев она скрывалась от папарацци, чтобы они не узнали о ее положении раньше положенного.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред