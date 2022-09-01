"Бедный Володя": Пугачева ответила Соловьеву

Алла Пугачева / скриншот

Российская певица Алла Пугачева, которая не встала на сторону зла и не поддержала кровавую войну России против Украины, вернулась в РФ.

Певицу все это время "полоскали" пропагандисты, как могли. Ее имя не сходило со страниц российских СМИ из-за ее мужа Максима Галкина, который открыто осудил убийства и истребления украинского народа и, судя по всему, не собирается возвращаться на родину.

Не остался в стороне и главный пропагандист и преступник Владимир Соловьев, который также не мог пережить молчания Пугачевой о войне.

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На этот раз не сдержалась и Примадонна. На своей странице в Instagram она опубликовала коллаж, где изобразила главный рупор Кремся

"Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства", - подписала коллаж она.

Напомним,