Айко, принцесса Японии, публично поддержала Украину / gettyimages.com

Единственная дочь правящего императора Японии, принцесса Айко на своей первой пресс-конференции, которая состоялась 17 марта, публично выразила поддержку украинскому народу, страна которого охвачена войной с 24 февраля.

Венценосная наследница на своем первом официальном выступлении решила обратить внимание всего мира на трагические события, которые сейчас разворачиваются в Украине.

По примеру многих зарубежных известных личностей принцесса Айко решила воспользоваться своим именем и влиянием, чтобы поддержать страну, чье мирное население страдает от российской агрессии.

Наследница уверена, что скоро враждующие стороны найдут общий язык, и Украину ожидают мир и благополучие.

Также она выразило глубокое сожаление о смерти множества украинцев, которые пали жертвой русского оккупанта: "Я чувствую, что мое сердце разбивается из-за потери многих драгоценных жизней в Украине".

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Это не впервые, когда зарубежные знаменитости поддерживают Украину. К примеру ранее с предложением украинским беженцам останавливаться у него дома выступил британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли детектива Шерлока Холмса. Он заявил, что примет участие в правительственной программе Великобритании по предоставлению украинским беженцам жилья – Homes for Ukraine.

Также ранее сообщалось, что австралийская актриса Ребел Уилсон показала президенту РФ Владимиру Путину средний палец, поддержав Украину. Все произошло на церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.

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