Атака РФ на Киев: известный голливудский артист посетил столицу

Лев Шрайбер показал последствия обстрела и обратил внимание на разрушения гражданской инфраструктуры.

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Лев Шрайбер показал последствия обстрела Киева / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lievschreiber

Кратко:

Актер призвал международное сообщество продолжать помогать Украине

Артист имеет украинские корни

Американский актер и сценарист Лев Шрайбер, известный по фильмам "Крик" и "Люди Икс: Начало. Росомаха", приехал в Киев после российской атаки 20 августа. Актер побывал в Соломенском районе столицы, который подвергся ракетному удару.

Кадрами с места Шрайбер поделился в своем Instagram. Он показал последствия обстрела и обратил внимание на разрушения гражданской инфраструктуры. В частности, в результате атаки были повреждены детская больница, школа, парковка и жилые дома.

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По последним данным, в результате удара по Киеву погибли 17 человек, еще более 40 получили ранения.

Шрайбер подчеркнул, что характер разрушений свидетельствует о том, что мирное население оказалось одной из целей российской атаки.

"Очевидно, что атака была спланирована так, чтобы поразить мирных жителей", – заявил актер.

Он также призвал международное сообщество продолжать помогать Украине в противостоянии российской агрессии.

"Украине нужна более мощная противоракетная оборона. Системы Patriot и тому подобное – всё, что сможет это остановить", – сказал Шрайбер.

Актер имеет украинские корни: его дедушка родился в Украине. После начала полномасштабного вторжения России Шрайбер неоднократно публично выражал поддержку Украине и участвовал в инициативах в помощь украинцам.

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О персоне: Лев Шрайбер Лев Шрайбер - американский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Лауреат премии "Тони". Обладатель 6 номинаций на "Золотой глобус". Известен по ряду независимых фильмов и нескольким блокбастерам, включая картину "Люди Икс: Начало. Росомаха" и первые три ленты серии фильмов Уэса Крэйвена "Крик", сообщает Википедия.

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